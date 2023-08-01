Размещение наружной рекламы на билбордах и рекламных щитах — один из наиболее действенных способов рекламы бренда или компании. Обыкновенные рекламные щиты на столичных дорогах ежедневно притягивают внимание сотен тысяч потребителей, как и щиты с наружной рекламой в Московской области. Если вы закажите размещение рекламы на самых просматриваемых билбордах - это положительно повлияет на ваш бизнес. Расположение рекламы на щитах стало невероятно популярным благодаря тому, что представлено большое количество разных видов конструкций: суперсайтов, билбордов, тривижн и других уличных рекламных конструкций. Билборд имеет оптимальную для зрительного восприятия площадь. Арендуют рекламный щит обычно на срок от двух недель. Какова стоимость размещения вашей рекламы на рекламном щите? В стоимость рекламы на билборде входит: аренда билборда, монтаж, изготовление и обслуживание рекламного макета. Стоимость размещения наружной рекламы на билбордах в столице зависит от местоположения. Например, стоимость рекламы на билборде в Москве будет выше, чем в области, а реклама дикси будет еще дешевле. Устанавливать рекламные щиты у дорог с большой пропускной способностью невероятно выгодно. Количество рекламных щитов и арендованных у рекламного агентства билбордов также влияет на стоимость рекламы на билборде. Конечно, рекламу на билборде выгоднее заказывать оптом: для тех, кто заказывает рекламу сразу не нескольких щитах, предусмотрены значительные скидки. Заказывайте нестандартную щитовую рекламу — например, светодиодные рекламные щиты, современные цифровые билборды или электронные рекламные щиты — это тоже повлияет на общую стоимость билборда в столице. Задаете себе вопрос: Сколько стоит наружная реклама? Обращайтесь в рекламную группу , и мы выберем для Вас оптимальный вариант изготовления подходящего для вас тиража по самым адекватным ценам. Широкоформатная печать на фотобумаге, сетке, виниле, на пластике, самоклейке, интерьерная печать – самая колоритная наружная реклама будет выполнена любым предпочтительным для вас способом, недорого и быстро. Ваш заказ в короткие сроки будет отправлен в типографию и размещен на самых просматриваемых рекламных поверхностях. Все самые заметные и выгодные билборды в столице будут предоставлены Вам в качестве вариантов для того, чтобы разместить вашу наружную рекламу в Москве. Компания в своей работе использует флуоресцентным краски со сверхярким эффектом, которые помогают добиваться наибольшего эффекта по привлечению внимания потребителей к вашему продукту.