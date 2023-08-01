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Тинькофф дебетовые карты

Сегодня, 12:34

Вывод активов из "Яндекс.Деньги" на счета банков Европы теперь реальность Теперь пользователи одной из самых в России раскрученных платежных систем "Яндекс.Деньги" могут переводить имеющиеся средства практически во все европейские банки на дебетовые и тинькофф дебетовые карты. Так гласит пресс-релиз компании, выпущенный специально по этому поводу. Вывод производится не только на личные счета зарегистрированного пользователя, но и на счета чужие, сервис охватывает 42 страны Европы. Более всего представители Яндекса напирают на то, что услуга в нашей стране уникальна. Комиссионные в размере 3% плюс дополнительные 15 рублей – это сумма, которую придется отдать за оказание услуги. Перевод денег осуществляется быстро, в течение 3-4 рабочих дней. Но пользователи, не подтвердившие свою личность, к услуге не допускаются. Говоря о достоинствах новой разработки, служащие компании выделяют легкость оплаты оказанными зарубежными фирмами услуг, а также приобретение товаров заграницей. Также сюрприз, несомненно, порадует проживающих на территории РФ фрилансеров. Февраль текущего года ознаменовался для пользователей "Яндекс.Деньги" допуском к переводу денег на MasterCard и Visa банков определенных стран Восточной Европы, а также, само собой, всех банков России. В апреле усилия фирмы сосредоточились на производстве собственных банковских карт, которые являются действительными в любой стране мира. Сюрприз от Яндекса – личная карта Тандем знаменитейшего платежного сервиса "Яндекс.Деньги" и не менее достойного банка "Тинькофф Кредитные Системы" обернулся выпуском совместной карточки MasterCard. Для удобства пользователей было предпринято все – выпуск карты бесплатен, более того доставляется она заказным письмом. Новые карты, полученные от Яндекса, действуют не только в рамках виртуального пространства, ими также допустимо оплачивать покупки в магазинах реального мира. Потраченные подобным образом средства просто будут тут же сниматься с пользовательского счета в "Яндекс.Деньги". Внимание, в кредит, несмотря на присутствие такого слова в названии банка-соратника, средства Яндексом в настоящий момент не предоставляются, никакого овердрафта. Территориальное нахождение клиента совершенно не имеет значение, главное, чтобы в стране, где он хочет расплатиться карточкой, действовала MasterCard. Каждому владельцу сервисом "Яндекс.Деньги" будет предоставлен личный защитный пин-код, введя который можно приступать к получению наличных. Сервисом также предусмотрено не требующее оплаты обслуживание действительной в течение трех лет карточки. Размер комиссии, которая будет изыматься при каждой процедуре получения наличных, составит 3%, к которым будут прибавлены дополнительные 15 рублей. СМС-сообщения – прекрасная возможность контролировать все операции, также подобная функция доступна на самом сайте, где, кстати, и принимаются заявки на производство карточек. Без финансовой организации "Тинькофф Кредитные Системы" фирме Яндекс, являющейся небанковской компанией и не имеющей личного банка, просто не обойтись.

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