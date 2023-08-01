Для многих ресторан грузинской кухни является привычным явлением, как для жителей столицы, так и для туристов. И порой вопрос где отметить не стоит. В наше время открыто большое количество заведений, каждое из которых имеет свои обычаи и традиции. В центре Москвы можно встретить совершенно разные рестораны, за каждым из которых закреплена своя тематика и кухня. Да и хинкали заказать с доставкой в москве тут можно. Ресторан « У Покровских ворот» является одним из самых популярным и любимых мест у посетителей. Он оформлен в стиле пятидесятых годов и полностью соответствует той эпохе. В ресторане представлены блюда русской кухни, в большей части того времени. В заведении часто играет живая музыка, которую, кстати, вы можете заказать исходя из своих предпочтений. Гостеприимный персонал и опытные повара оставят в вашей памяти только приятные впечатления о проведённом вечере. Ресторан « Парадайз» также находится в центре Москвы и привлекает большое количество посетителей каждый день. Здесь представлены блюда грузинской, японской и узбекской кухни. Есть специально отведенное место для курения кальяна, причём вам предложат для этих целей только натуральные компоненты, травяные и фруктовые приправы. Ресторан может вместить до 600 человек, так как имеет три шикарных банкетных зала. Здесь принято играть свадьбы, праздновать юбилеи и отмечать знаменательные события из своей жизни. Зачастую сюда приезжают знаменитые артисты, которые готовы выступить на вашем торжестве. Заказывать их нужно заранее, по предварительной договорённости. Ресторан «От Кутюр» представлен на суд посетителей в стиле 19 века. Атмосфера шика и изысканности позволит вам незабываемо провести время в стенах этого гостеприимного заведения. Вам предложат европейскую и авторскую кухню, которая полностью соответствует всем традициям того времени. В стенах ресторана можно услышать классическую музыку в живом исполнении, для этого здесь играют опытные пианисты, которые доставят вам массу удовольствия. Ресторан также предлагает услуги для проведения различных торжеств: свадеб, дней рождения, юбилеев и т.д. Как видите в центре Москвы можно встретить действительно уютные и модные рестораны, где вам всегда будут рады, а главное вкусно и изысканно накормят. Бронируйте столики заранее, как на интернет - сайтах, так и по телефону. Вас будет ожидать красиво сервированный столик, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после трудного рабочего дня. Посещайте удивительные рестораны, которые располагаются в центре Москвы вместе со своими друзьями, детьми и семьёй. По материалам https://kubdari.ru.