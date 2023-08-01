Квартиры от застройщика Вопрос, касающийся цен на недвижимость в 2014 г. волнует в первую очередь инвесторов и покупателей, которые запланировали продажу или покупку домов, квартир и земельных участков. Но ведь действительно, что делать – покупать недвижимость сейчас, поскольку цены могут взлететь или же ждать их падения, и что выбрать - квартиры от застройщика или в москве в ипотеку возможно ли купить? Единого мнения в прогнозах стоимости объектов недвижимости в 2014 г. среди аналитиков нет, поскольку они полагают, что резких скачков цен на жилую и нежилую недвижимость не стоит ждать, а вот касательно падения цен, тут их мнения расходятся. Так что, желающим продать или купить квадратные метры, придется самим разбираться, но чтобы облегчить это дело, мы также проведем анализ рынка. Итак, первым вопросом станет ипотека, а именно приведет ли ее подорожание к спаду цен на жилье. Эксперты полагают, что в 2014 г. в России будет падение цен на жилье, причем не менее чем на 15%. Основной причиной такого явления аналитики считают отказ Центробанка удешевить кредит, поскольку он ранее принял решение оставить ставку рефинансирования ипотечных кредитов на уровне 8,25%, что говорит об одном – правительство не планирует делать ипотеку более доступной для наших сограждан. Так, из-за дорогостоящих кредитов на покупку жилья, спрос на дома и квартиры может привести к падению цен как минимум на 15%. Еще стоит отметить, что сохранение дорогих кредитов происходит на фоне спада экономики, повышения тарифов ЖКХ и падения общем покупательской способности у населения. Ну еще есть возможность открыть вклад онлайн. Теперь перейдем ко второму вопросу, который касается введения налога на недвижимость. Как считают эксперты Минфина России, возможное введение налога на недвижимость в 2014 г. также может отразиться на стоимость жилья, причем спад цен может начаться в городах с населением свыше миллиона человек. Например, за однокомнатную квартиру в Москве, площадью 50 кв.м., такой налог может составить 5,5 тыс. руб. Эксперты полагают, что он скорректирует ситуацию на рынке недвижимости и приведет к повышению цен на аренду жилья, ведь большинство арендаторов переложат налог плечи своих временных жильцов. Ну и последний вопрос – отразиться ли инфляция на уровне цен? Специалисты полагают, что в 2014 г. стоимость жилья будет расти, даже не смотря на то, что летом прошлого года в большинстве российских регионов было замечено незначительное снижение цен на жилье (примерно 1-2,7%). Но говорить о масштабном росте цен не приходится, поскольку стоимость квадратных метров будет корректироваться исходя из уровня инфляции в стране, а это привести к повышению цен на недвижимость примерно на 5-10%. Как видите, мнения аналитиков разные, а потому насколько точными окажутся их выводы, мы увидим позже. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





