Тема по выбору ооо чоо бумеранг остается востребованной и актуальной, поскольку ставятся вопросы, которые связаны с безопасностью компании, где дорого могут стоить ошибки в выборе подрядчика. Первое, что необходимо сделать, определиться с необходимым сервисом, так как существует определенная специализация по направлениям, в каждом из которых есть лидеры. Выбираем из набора необходимый сервис: осуществление охраны стационарных объектов – коттеджного поселка, нефтегазового месторождения, логистического комплекса, ресторана, торгового комплекса, промышленного предприятия, офиса, банка. Пультовая охрана магазина, офиса, банка, квартиры. Личная охрана, включающая охрану и сопровождение грузоперевозок авиационным, водным, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Что входит в услуги?

Информационные услуги включают изучение платежеспособности и надежности потенциальных контрагентов, информационное сопровождение установления договорных отношений, оценка рисков при заключении правовых отношений, оказание практической помощи и консультирование при возникновении внешних и внутренних корпоративных споров, проведение и организация работ по противодействию на отечественном рынке появления контрафактной продукции. Услуги экстренной помощи. На этапе предварительного отбора нужно отобрать компании, имеющие большой профессиональный опыт. Для этого нужна предварительная анкета и интернет. С помощью интернета определяется круг компаний и направляется анкета в их адрес. Если о подборе поставщика услуг информацию разглашать не желаете, то вместе с анкетой можно направить договор о конфиденциальности.

Как происходит отбор?

По результатам предварительного отбора определяется перечень компаний, которым направляется запрос коммерческого предложения. Целесообразно на данном этапе провести рабочие встречи с подрядчиками и посетить их офисы, что позволит убедиться, что представленная в анкете информация соответствует действительности. Предложение должно включать техническое задание для участников тендера или конкурса, запрос цены. Если нужна физическая охрана офиса, то указываете необходимость спецсредств и оружия на объекте, режим работы, количество постов охраны, вид униформы, наличие радиостанций, Ваше видение обязанностей охранников. Запросите обязательно, за какое количество часов и какую зарплату будут получать сотрудники на объекте. Качество предоставляемых услуг во многом зависят от этого. Можно предложить расстановку постов и разработку схемы охраны участникам тендера. Кстати у нас проводится и обслуживание пожарной сигнализации цена на которое сейчас очень выгодная.