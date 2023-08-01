Транспортировка опасных отходов не допускается при несоблюдении правил. ТС оборудуется по нормативам, имеет знак, перевозчики снабжаются паспорт на отходы. Требования представлены в специальных правилах. Неправильная транспортировка вредных отходов вызывает необратимые последствия. Отходы делятся на пять классов, и перевозка опасных грузов требует соответствующей классификации. Как минимум понадобится лицензия на опасные отходы и цистерна из нержавеющей стали специального назначения. Кроме этого, технология перевозки зависит от агрегатного состояния. Так, жидкие отходы транспортируются в таре, цистерне, чтобы предотвратить разливание. При транспортировке необходимо учитывать класс, агрегатное состояние, упаковку. Для утилизации опасные отходы отправляют на оборудованные полигоны, которые являются пунктом транспортировки. Отдельные перед транспортировкой обезвреживаются.

Что нужно для транспортировки?

Не любое предприятие может хранить и транспортировать опасные отходы. Есть необходимость в перевозке к местам утилизации. Транспортировка регламентируется правилами, а главный документ – ДОПОГ. Необходимо проверять состояние упаковки и характеристики. Компания производит перевозки вредных грузов любого класса до пункта утилизации. Для ее осуществления нужен паспорт отходов и пункт доставки. Сегодня для транспортировки и сбора необходима лицензия. Опасные отходы – отработанные продукты различного производства и деятельности человека. Просроченные материалы, сырье или продукция требуют условий для транспортировки и утилизации, когда у них большой класс опасности. Уровень опасности зависит от наличия возбудителей заболеваний или опасных элементов, агрессивных свойств: химические реакции, ядовитость, радиоактивность, воспламеняемость.

Что учитывается при транспортировке?

Транспортировка производится по классу опасности. Ее этапы регулируются актами и предписаниями по перевозке таких отходов, осуществляется, согласно правилам и нормам. Главные критерии, которые определяют транспортировку, это степень негативного влияния на ОС, класс опасности, происхождение. Условия перевозки, сбора отражаются в регламенте предприятия. Перевозка может производиться любым транспортом, к каждому виду предъявляются конкретные требования. Любой транспорт, используемый для перевозки, должен специально оборудоваться. Он выпускается специализированными компаниями, выполняющими все требования безопасности. Конструкция должна исключать аварийные ситуации, загрязнения при перевозке, при перегрузке на другой транспорт. Есть требования по упаковке в процессе транспортировки.