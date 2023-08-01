Здоровье человека во многом зависит от правильного питания и соблюдения мер гигиены, что связано с различного рода инфекциями. И, конечно же, наши дети в большинстве случаев подвержены чаще воздействию различного рода инфекционным заболеваниям. Рассмотрим одно из характерных и очень распространенных заболеваний детей дошкольного и школьного возраста. И лямблии у детей - это инфекционное заболевание, вызванное паразитным одноклеточным микроорганизмом, называемым лямблия. Заболевание очень распространенное, и специалистами его масштаб оценивается в 30% от числа детей дошкольного возраста. Заражение происходит от несоблюдения правил гигиены через воду (идеальная среда для лямблий - водоемы со стоячей водой) и пищу, контакты с зараженными людьми и домашними животными. Таким образом, мыть руки и не пить сырую воду из крана являются важными мерами по защите ребенка от этой заразы. Эти паразиты откладывают яйца (цисты) и обитают в тонком кишечнике организма человека. Поддерживая свою жизнь и размножение лямблии забирают питательные вещества, необходимые самому растущему организму ребенка и выделяют ряд токсичных вредоносных веществ, что обуславливает сложную и порой, замаскированную под другие заболевания, симптоматику. Выявить же действительную причину заболевания в данном случае может только анализ крови на наличие биотел. И половые инфекции надо лечить незамедлительно. На первом этапе возможно вообще бессимптомное развитие болезни. Назовем наиболее характерные проявления болезни. Это кишечные расстройства (понос или запор), повышенная температура тела, дисбактериоз, не поддающийся лечению, боли в животе, особенно в районе пупка, утомляемость, снижение внимательности и концентрации, скрип зубами во сне, удушающий кашель, аллергические реакции на коже, повышенное содержание эозинофилов в крови, увеличенная печень и селезенка, увеличенные лимфоузлы. Из- за своей “коварности” заболевание, конечно же, должен выявить и назначить лечение врач. Как правило, лечение назначают двумя курсами по 10 дней с перерывом между ними в 5 дней. Лечение производится антипаразитарными препаратами, такими как метронидазол, макмирор. Дозировка зависит от возраста и веса ребенка. Процесс лечения может сопровождаться в первые 5-7 дней приема лекарственных препаратов ухудшением самочувствия ребенка, что связано с выделением большого количества аллергенов и токсинов из- за распада тел паразитов. Далее будет ощутимое сразу улучшение, уничтожение всех симптомов. Лечение лямблиоза можно сочетать с мерами по восстановлению микрофлоры кишечника. Важно помнить, что лечение проводится под контролем специалиста и после курса необходимо показаться на повторный осмотр к врачу. Берегите свое здоровье и, особенно, здоровье Ваших детей, удачи! По материалам https://панацея24.рф.