Автор сонника Цветкова – личность примечательная, обладающая разносторонними яркими талантами. Это писатель, который представляет русское зарубежье, доктор наук, художник, журналист, а кроме этого, астролог, оккультист, толкователь снов. Наибольшую известность он получил на последнем поприще, что неудивительно, поскольку последние тридцать лет он занимался изучением этого вопроса. Так как Евгений Цветков является современником, его толкования самые современные по сравнению с древними источниками. Толкования сновидений этого автора охватывают все сферы деятельности человека. Он считается сегодня наиболее популярным, авторитетным и достоверным. Следующее преимущество его сонника - в составлении задействована ассоциативность, которой отличаются люди славянского происхождения, школа магии - это интересно и исполнение желаний не заставит себя долго ждать - так что разреши себе..

В чем отличие сонника Цветкова?

Собрание толкований Цветкова интуитивно близко по духу и понятно русским людям и славянам. Эта черта прослеживается в сравнении с французским сонником. Толкователь Цветкова отличается тем, что он не только пассивно толкует различные сновидения. Как считает оккультист, можно самостоятельно конструировать сны и исполнять собственные желания с помощью коррекции хода событий. Этот сонник – окно в будущее. Работы автора обладают глубоким философский смыслом, который меняет жизненные представления. Цветков является многогранной личностью. Работы его являются достоянием мировой культуры, дают возможность познакомиться с искусством толкования, заказать сон на здоровье, удачу, счастье. Еще одна особенность этого сонника – максимальная адаптированность под русского человека. Развитие сверхспособностей сегодня популярно особенно когда пройдена точка невозврата..

Что такое сонник Цветкова?

Сонник Цветкова – больше, чем сонник. Книга посвящена не только толкованию снов. Очень важно, оказывается, научиться себя правильно вести в сонной грезе. В этом случае можно управлять Судьбой. Удивительная глава дала название книге, она посвящена сочинению снов под исполнение Ваших желаний. Когда мы конструируем желанное сновидение, согласно значениям сонника, они сбываются. Применив данный сонник, как метафорический словарь наоборот, с его помощью можно делать абсолютную рекламу, от которой не существует защиты, поскольку мы не защищены от снов. Как отвести дурной сон? Этому тоже учит сонник Цветкова. Автор предлагает медитативный пересказ тибетской священной книги – наставления о поведении человека. По материалам essension.ru.