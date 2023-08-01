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Ввоз параллельного импорта

Сегодня, 08:41

Таможенное оформление является частью внешнеэкономической операции, которая связана с перевозкой груза через границу государства. Это процедура обязательная для всех, кто перемещается через границу государства РФ и Таможенного союза. И ввоз параллельного импорта сегодня востребован. Таможенное оформление импорта является сложным процессом, включает взаимодействие с органами таможни, уплату налогов и пошлин, формирование документов. Процесс начинается, когда груз попадает на таможню и подано уведомление. Таможенное оформление заключается в соблюдении формальностей, предусмотренных законодательством в отношении импортируемых грузов. Оно включает несколько этапов: определение кода товаров, регистрация в таможенных органах, лицензирование и сертификация, оценка товара, оплата лицензионных сборов, налогов, пошлин, сборов, таможенных пошлин, предоставление паспорта сделки, ввод товара в обращение. По окончании оформления клиент получает легально импортированный товар и все документы и параллельный импорт из европы в россию несложен. Особенности оформления зависят от: Вида перемещаемого товара, вида транспорта, категория лиц, которые перемещают товар. Если пакет документов подготовлен заранее, то оформление в таможне пройдет быстро. Для правильного оформления начинать следует с контракта, транспортных документов, вопросов нетарифного урегулирования в период обсуждения контракта с контрагентом. К обсуждению необходимо и целесообразно привлечь таможенных специалистов, чтобы избежать потерь из-за неправильного таможенного оформления. Правильная организация оформления импорта высококвалифицированными специалистами по международному и таможенному праву предоставит новые перспективы Вашему бизнесу. Специалисты нашей компании имеют богатый опыт в таможенном оформлении, что дает возможность давать рекомендации клиентам на всех этапах перевозки и поставки грузов. Государством строго регламентируется любая внешнеэкономическая деятельность. Контроль начинается на этапе пересечения границы. Это необходимо, чтобы обезопасить экономику страны, упорядочить продвижение товаров, направленных на внешние рынки и внутренний рынок РФ. Контролировать подобную деятельность организаций и компаний уполномочена таможня, которая не только осуществляет контроль, но и взимает платежи. Она выполняет также консультационную роль, где разъясняются все вопросы ВЭД. Импорт строго регулируется и контролируется законодательством России. По материалам sary-arka.ru.

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