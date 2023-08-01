Многие мастера могут выстроить красивые заборы для дома, не прибегая к услугам строительных компаний. Используя подручные материалы, можно соорудить забор для дачного участка высотой в рост человека, чтобы оградить свою собственность от взглядов случайных прохожих. Рассмотрим самые простые варианты, для которых достаточно труда и нужно сетка рабица купить. Чтобы приступить к работе, на 3-х метровом расстоянии друг от друга в грунте нужно выкопать ямки. В них-то мы и будем устанавливать опорные столбы. Но прежде не забудьте обработать часть столба, которая будет вкопана в грунт, специальным антикоррозийным составом. Тогда столбы из дерева прослужат значительно дольше. Закрепляют их с помощью плотного цементного раствора, а к следующему этапу строительства забора приступим только после застывания цемента. Чтобы укрепить несущие конструкции, вам понадобятся брусья из древесины. Их длина должна быть равной расстоянию, на котором были выкопаны ямки. Если позволяет конструкция столбов, можно прикрепить брусья прямо к ним. В противном случае придется приваривать металлические уголки. Последний этап - это создание ограды. Материал каждый хозяин может выбрать тот, который ему больше всего нравится. Это может быть дерево или профлист. Деревянный забор будет выглядеть более оригинально и красиво, профлист не может похвастаться столь интересным внешним видом, но обойдется хозяевам значительно дешевле, да и устанавливать его проще. К несущим брусьям забор можно также прикрепить при помощи саморезов. Если средства позволяют, и вам хочется сделать забор максимально прочным и интересным, стоит отдать предпочтение бутовой ограде. Кладка этого материала напоминает работу с кирпичом. Поэтому если у вас есть опыт в данной сфере, возведение каменной ограды не станет непосильной задачей. Несомненными преимуществами бута считается прочность, долговечность и интересный внешний вид. Такой забор возводят, что называется «на века», его не нужно будет постоянно ремонтировать или обновлять. Дополнительным украшением ограды могут стать кованые элементы, заказать которые можно в любой мастерской.