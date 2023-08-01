Штора для ванной является обязательным атрибутом. Сегодня это не полиэтиленовый отрез на веревочке, а специальные шторки, выполненные из ткани, пластика и даже стекла. Разберемся, в каких случаях какую шторку выбрать. Стеклянные шторки обладают металлическим каркасом. Устанавливаются они непосредственно на ванну, закрывают ванну полностью или частично - комплект для штор придают комнате эстетичный вид, форма их может быть фигурной или прямоугольной. Главное требование к этим шторкам – абсолютная безопасность. Очень важно, чтобы не было острых углов. К их преимуществам относятся невысокая стоимость, поскольку нет каркаса, делающего конструкцию дороже. Пластиковая панель напоминает стеклянную, но стоит дешевле. Недостатком является недолгий срок службы, поскольку пластик быстро теряет привлекательность, изнашивается, но панель легко заменить на новую.

Какими бывают шторки?

Виниловые шторки – память о полиэтиленовых. Они не первый десяток лет являются самыми популярным, что можно объяснить невысокой стоимостью, легкостью замены при повреждении или смене дизайна. Изделия из винила плотнее полиэтиленовых, по расцветке ничем не уступают, отличаются доступностью. Можно выбрать любой вариант, соответствующий вкусу и дизайну. Интернет магазин представляет тысячи вариантов изделий, в правильном их выборе помогут квалифицированные сотрудники магазина. Сделать из ванной красивую обитель просто: стоит только приобрести яркие шторки, которые предназначены для предотвращения попадания воды на пол и стены. Это также важный элемент декора интерьера. Крепятся изделия на штанги и карнизы, подбирать их необходимо с учетом дизайна помещения.

Как выбрать шторки?

В каталог магазина представлены изделия на любой вкус, материалы, из которых они выполнены, не впитывают влагу, обеспечивают комфорт и чистоту. Они являются декоративными элементами, предназначенными для защиты от попадания влаги. Шторки изготовлены из эластичных материалов, они подвешиваются на дорожке или крючках, подойдут под любую ванну. Преимущество изделий – простота ухода. Шторки являются акцентом декора, который выбирается по типу крепления, стилю, размеру. В магазине представлены шторки вы комплекте с другими аксессуарами, которые выполнены в едином дизайне. Он подбирается под ванную, имеющую определенный стиль. В нейтральном интерьере, придать стиль можно интересными шторками. В каталоге представлены модели жаккардовые и с орнаментом. Основной материал – ткани и пластик.