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Все о стройке
Вчера, 17:05
Все, кто желает поменять дизайн интерьера квартиры, хочет решить проблемы маленького жилья и сделать помещение уютным и красивым. Новые и типовые двухкомнатные квартиры имеют маленькие кухни, проходные комнаты, узкий коридор и совмещенный санузел. Интерьер двухкомнатной квартиры с помощью профессионального дизайнера можно превратить в премиум класс. Компания предлагает клиентам разработку дизайна интерьера с учетом существующих норм и пожеланий заказчиков.
Какие интерьеры предлагают дизайнеры?
Предлагаем множество вариантов дизайн проектов и оформления помещений, выбор только за Вами. Для увеличения полезной площади есть несколько решений. Самый распространенный из них – создание единого пространства кухни и гостиной, когда появляется многофункциональная площадь, содержащая гостевую, столовую зоны и кухню.
Как подобрать проект?
Правильно подобранный современный дизайн интерьера квартиры будет не один год радовать жильцов, создавая необходимый уют. Создание дизайна и декорирование интерьера квартиры является трудоемким и сложным процессом для дизайнера, но при выборе оформления решающее слово остается за хозяином квартиры, поскольку ему придется здесь жить, а дизайнер – только исполнитель. При выборе дизайн проекта следует уделять внимание любым мелочам, от которых зависит комфортность дальнейшего проживания. От дискомфорта не спасет эксклюзивность дизайна, дорогие материалы. Предлагаем ознакомиться с фотогалереей проектов больших и маленьких квартир для знакомства с готовыми решениями и поиска близких по стилю. Если подходящего готового решения Вы не нашли, то к Вашим услугам лучшие архитекторы для выполнения индивидуальных дизайн проектов помещений, включая ванные комнаты.