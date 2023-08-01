Мошенничество в интернете Как часто новичок трейдер покупается на обещания Форекс-кухонь? Чтобы проверить брокера, достаточно знать его регулятора, мнения клиентов из отзывов на Трейд 12. У них есть свой регулятор, они предоставляют клиентам лучшие условия. Представительская контора Trade12 зарегистрирована 10 лет назад, за время существования несколько раз сменила регуляторов, подтвердила честность. Контора основана в оффшоре, но, несмотря на это, подчиняется кипрским и российским регуляторам. На территории РФ Trade12 не самый крупный брокер, но компанию считают наиболее динамичной и инновационной. В сервисе периодически происходят обновления: глобальных нововведений, торговых условий, работы с терминалом Mt 4 и Mt 5. Длительный срок существования конторы опровергает утверждение, что они мошенники, а сайт https://telltrue.net/ поможет все проверить. Что предлагает брокер? Компания Трейд12 предлагает для начинающих трейдеров комплексную программу обучения, которая включает: анализ торговой платформы, применяемой компанией, технический анализ рынка, фундаментальный подход к трейдингу, изучение терминологии, общие положения, основы трейдинга. Рассматриваются психологические проблемы, какие виды мошенничества ожидают трейдера. Обучение является платным. Кроме этого, компания предлагает работу с демосчетом, который состоит из постоянно обновляемого аналитического блока. Компания после окончания обучения предлагает перейти на счет «новичок». Это не идеальные условия, но в нем маленькая планка входа – 250USD. Если еще сомневаетесь, что Трейд12 не мошенники, ознакомьтесь с их платежной системой. Это наличие, в первую очередь, прямого сотрудничества с системой Webtransfer, которая позволяет давать и брать кредиты. Какие преимущества имеет компания? Компания организует с помощью данной системы дополнительный леверидж, что избавляет трейдера от риска собственными деньгами, когда торговля другого трейдера неудачная. Тесное сотрудничество компании с платежной системой webmoney заставляет иметь, привязанный к личности, бизнес аттестат. Можно узнать, при необходимости, контакты владельца счета, чтобы предъявить претензии лично. Со многими банками Trade12 сотрудничает, что позволяет иногда снимать прибыль без комиссии. Вывод средств в 95% случаев осуществляется в течение дня с момента подачи заявки. Средства на это время замораживаются, и слить депозит, ожидая прихода, невозможно. Трейд12 – динамично развивающийся брокер, подтвердивший надежность за годы существования. В интернете множество положительных отзывов на техническую поддержку, которая помогает круглосуточно. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





