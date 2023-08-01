Основные направления компании: работы по электрике, кузовные работы, оказание в полном объеме услуг автосервиса, ремонтно-сварочные работы с использованием технологий напыления. Услуги автосервиса оказываются с учетом пожеланий заказчика на основании подбора технологических решений для отдельного транспортного средства. Специалисты могут выполнить диагностику для выявления существующих проблем, быстро и правильно их устранить. В техцентре для этого есть современное оборудование и высококвалифицированные мастера, гарантии предоставляются на все виды работ, работы выполняются по доступным для клиентов ценам, оказывается необходимая помощь в приобретении деталей для ремонта. Мы выполняем работы любой специфики и уровня сложности, неизменным остается обоснованная стоимость и высокий результат предоставленных услуг в том числе .

Что такое аргонная сварка?

Часто необходима сварка нержавеющих, жаропрочных, низколегированных, углеродистых сталей, алюминия и его сплавов. Здесь может выручить аргонная сварка. У нас можно приобрести аргонную сварку со склада по низким ценам. Способ сварки в инертной среде с применением неплавящихся электродов позволяет выполнять сваривание на переменном и постоянном токе. Аргон тяжелее воздуха, в процессе сварки вытесняет кислород из зоны горения и изолирует от контакта с атмосферой сварочную ванну, не вступая в реакцию с расплавленным металлом. Горение сварочной дуги при аргонной сварке происходит между неплавящимся электродом и свариваемым металлом. Электрод располагается в горелке, из которой через сопло подается аргон, вручную подается присадочный пруток. Дуга зажигается с помощью осциллятора, выдающего высоковольтные импульсы. Ремонт стабилизаторов напряжения мы так же проводим.

Какие используются аппараты?

Сварочные аппараты УДГУ используются для аргонодуговой сварки на постоянном и переменном токе с неплавящимися электродами. Аппарат переключается с постоянного на переменный ток, источник тока имеет тиристорное управление и диапазон плавной регулировки тока. Аппарат гарантирует устойчивое горение дуги с помощью встроенного стабилизатора. Выбирать оптимальный режим позволяют регулировки времени спада тока, продувки газом, величины сварочного тока. Сварочные инверторы TIG Мастер применяют современную инверторную технологию, которая позволяет на 30% повысить КПД, уменьшить вес сварочного аппарата. Главные преимущества инверторных аппаратов – плавная регулировка заварки, регулировка напряжения и тока, продувка газом, сварка четырехтактным и двухтактным способом, защита от перепадов тока и напряжения.