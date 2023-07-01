Приоритетом деятельности компании является производство картонной подарочной упаковки, наружная поверхность которой оформляется на любой вкус. Коробки имеют овальную или цилиндрическую форму, включая корпус, выполненный прямой навивки, а также пластмассовые или металлические крышки и донья. Дизайн и размеры тубусов оговариваются в индивидуальном порядке с клиентом. Производство картонной упаковки – процесс сложный и такой свадебный декор недешев. Следует подчеркнуть, что подобная продукция выпускается на современном оборудовании с использованием передовых технологий и новаторских решений. Это дает возможность получить высокое качество продукции. Сейчас не существует аналогов продукции подобного уровня сложности. Производство туб связано с применением металлизированных основ, что дает возможность получить отличный эффект.

Как производятся сувенирные коробки?

Сувенирные коробки успешно конкурируют при более низкой стоимости с жестяной тубой. Такие коробки с магнитным клапаном используется сегодня единичными компаниями. Есть возможность на крышке тубы получать выпуклое изображение логотипа. Мы соблюдаем непрерывный единый технологический цикл, строго контролируя все этапы производства, что гарантирует несомненное качество упаковки. Мы внедряем сложные технологии и выполняем рестайлинг в имеющийся дизайн коробки, что дает возможность получать продукт премиум класса. Достижение подобных результатов связано с практическим многолетним опытом, умением и навыками, что позволяет специалистов создавать совершенную и современную упаковку. При производстве крышекесть возможность создавать литографию жести.

Как упаковать эксклюзивные подарки?

Большое внимание обращается на детали с соблюдением необходимого качества по наиболее сложным проектам, что дает возможность повысить лояльность клиентов бренда клиента, повысив, тем самым, эффективность бизнеса. При производстве картонной упаковки осуществляется индивидуальный подход. Если хотите осчастливить кого-то презентом, пригодятся необычные и красивые подарочные коробки из интернет магазина. Квадратные коробки – прекрасный способ упаковки, в которой не поломается самый хрупкий подарок. Если планируете вручить алкоголь, нужны будут коробки под бутылку, которую можно украсить бантом, и подарок будет смотреться оригинальнее и солиднее. Интересно и заманчиво смотрятся яркие коробочки. В интернет магазине можно приобрести подарочные коробки в одном оформлении, если сюрпризов будет несколько , и они будут иметь различные размеры.