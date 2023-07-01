Баня, построенная на своем участке, имеет собственные особенности, которые влияют на вид закладываемого фундамента. Деревянные обычные бани особой нагрузки на основание не несут, так как это не тяжелые конструкции. Применяемые при постройке бани материалы, обладают небольшой массой. По мнению строителей, лучшим вариантом является фундамент на сваях. В последние годы на винтовых сваях устанавливаются мачты, дома, мосты, столбы электропередач в местах с проблемным грунтом. Имеет значение и финансовый вопрос. Недорогие и практичные винтовые фундаменты при постройке бань приобретают все большую популярность. Простой винтовой фундамент отличается скоростью установки и является новой технологией в строительстве. Иногда случается, что готовы все элементы сруба и его можно собирать, но не готов фундамент под установку. Строительство, в итоге, на неопределенное время затягивается, что стоит немалых нервов и денег. Выходом может стать фундамент на сваях, который устанавливается за один день. Винтовые сваи psk-rgbi.ru защищены от коррозии специальным покрытием. Без особого ухода подобный фундамент простоит 100 лет. Можно применять сваи, бывшие в употреблении. В бане постоянная высокая влажность. Основание фундамента на этапе установки бруса необходимо тщательно изолировать. Необходимым условием для установки свайного фундамента является паро- и гидроизоляция. Все строители подобным образом страхуются от появления плесени и грибка, рассыхания, почернения, гниения пола. Подобный фундамент подходит для мест, непригодных для строительства: склоны, берега водоемов, высокие грунтовые воды. Баня – это вещь необходимая и крайне полезная в любое время года. Вовсе не обязательно о ней мечтать. Построить ее можно довольно быстро, если воспользоваться фундаментом на винтовых сваях. Как правило, баня строится из бруса и легко собирается. Подобный фундамент прекрасно подходит для бани. Для деревянных конструкций тяжелый фундамент не требуется. Возможен его монтаж на любом грунте, он долговечен и не захламляет территорию. Технология монтажа очень проста. Условно монтаж можно разделить на этапы. При подготовительных работах определяется тип грунта и производится пробное завинчивание. На следующем этапе производится завинчивание свай и их обрезка по установленному уровню. Далее сваи готовятся под установку дома – обвязка швеллером, сварка швов,установка оголовков, заполнение бетонным раствором. Процесс монтажа занимает несколько часов.