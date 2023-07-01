 Винтовые сваи » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Винтовые сваи

Винтовые сваи

Сегодня, 15:12

Баня, построенная на своем участке, имеет собственные особенности, которые влияют на вид закладываемого фундамента. Деревянные обычные бани особой нагрузки на основание не несут, так как это не тяжелые конструкции. Применяемые при постройке бани материалы, обладают небольшой массой. По мнению строителей, лучшим вариантом является фундамент на сваях. В последние годы на винтовых сваях устанавливаются мачты, дома, мосты, столбы электропередач в местах с проблемным грунтом. Имеет значение и финансовый вопрос. Недорогие и практичные винтовые фундаменты при постройке бань приобретают все большую популярность. Простой винтовой фундамент отличается скоростью установки и является новой технологией в строительстве. Иногда случается, что готовы все элементы сруба и его можно собирать, но не готов фундамент под установку. Строительство, в итоге, на неопределенное время затягивается, что стоит немалых нервов и денег. Выходом может стать фундамент на сваях, который устанавливается за один день. Винтовые сваи psk-rgbi.ru защищены от коррозии специальным покрытием. Без особого ухода подобный фундамент простоит 100 лет. Можно применять сваи, бывшие в употреблении. В бане постоянная высокая влажность. Основание фундамента на этапе установки бруса необходимо тщательно изолировать. Необходимым условием для установки свайного фундамента является паро- и гидроизоляция. Все строители подобным образом страхуются от появления плесени и грибка, рассыхания, почернения, гниения пола. Подобный фундамент подходит для мест, непригодных для строительства: склоны, берега водоемов, высокие грунтовые воды. Баня – это вещь необходимая и крайне полезная в любое время года. Вовсе не обязательно о ней мечтать. Построить ее можно довольно быстро, если воспользоваться фундаментом на винтовых сваях. Как правило, баня строится из бруса и легко собирается. Подобный фундамент прекрасно подходит для бани. Для деревянных конструкций тяжелый фундамент не требуется. Возможен его монтаж на любом грунте, он долговечен и не захламляет территорию. Технология монтажа очень проста. Условно монтаж можно разделить на этапы. При подготовительных работах определяется тип грунта и производится пробное завинчивание. На следующем этапе производится завинчивание свай и их обрезка по установленному уровню. Далее сваи готовятся под установку дома – обвязка швеллером, сварка швов,установка оголовков, заполнение бетонным раствором. Процесс монтажа занимает несколько часов.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сфера использования винтовых свай

Строительство бань: турецкий вариант

Винтовой компрессор

Строительство бани: мелочи и детали

Сырость в частном доме

Профлист как вариант для дачной крыши


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Июль 2023 (76)
Июнь 2023 (90)
Май 2023 (70)
Апрель 2023 (105)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж