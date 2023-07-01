Фасовка в клапанные мешки

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Почему популярны пакеты из бумаги?

Во всем мире переживают второе рождение бумажные пакеты. Доля их на рынке увеличивается ежегодно. Наметился спрос на экологичную высококачественную продукцию. Многие ведущие компании уже сегодня перешли на бумажную упаковку. В мире остро стоит проблема, связанная с утилизацией отходов. Многие страны проводят политику, которая направлена на повышение на рынке упаковочных материалов доли бумаги. Производство бумажных пакетов позволяет получить популярные виды тары и упаковки, которая применяется в большинстве областей. Бумажная упаковка, кроме этого, является качественной рекламной площадкой. Дизайн пакетов с контактными данными и логотипом компании – отличная реклама, которая будет рекламировать бесплатно необходимый бренд. Специализация нашей компании – производство любых видов бумажных пакетов.