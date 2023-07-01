Если не владеете полной квартирой, а только ее долей, то можно взять в банке кредит, в залог предложив долю недвижимости. С таким вариантом залога банки неохотно связываются, так как при взыскании долга возникают сложности. У частных инвесторов получить такой кредит немного сложнее, чем под квартиру или другую недвижимость. Но в залоговом центре получить залог под долю в квартире срочно получить вполне возможно. Для этого необходимо обладать половиной двухкомнатной, третью трехкомнатной квартиры. Когда желаете под обеспечение доли объекта взять займ, но он не будет в случае деления равен целому помещению, то ни одна компания, выдающая частные кредиты, не заключит договор займа. Мы хотим предостеречь Вас от рук мошенников, которые согласятся на выдачу подобного кредита и попытаются с помощью недобросовестной схемы попросту отобрать жилье.

Как решиться на кредит?

Мы примем решение о займе под залог доли в квартире после личной консультации с кредитным специалистом. Следует отметить, что несогласие или незнание других собственников о намерении получить кредит не является причиной отказа в займе. Мы рекомендуем все же из этических соображений о своих планах сообщить другим собственникам, поскольку так Вы поступите честно. Люди, не рассказывающие близким о своих намерениях рискуют потерять в дальнейшем их доверие. Если возникла сложная ситуация, срочно необходимы деньги, решили заложить долю в квартире, расскажите о намерениях Вашим родственникам и не пожалеете. У каждого бывают жизненные проблемы. Но что делать, когда деньги под залог квартиры нужны прямо сейчас? Звонить родственникам и друзьям, которые тоже находятся в сложной финансовой ситуации? Ну и сегодня залог под залог доли весьма популярен.

Как можно взять займ?

Сейчас существует множество выходов, чтобы решить финансовые проблемы, не рискуя квартирой. Каждый может воспользоваться услугами банков zalogkredit.ru, которые окажут помощь, если необходимы деньги под залог комнаты или квартиры. Залогом может выступать любая недвижимость: земельный участок, дом, часть квартиры. Можно просто обратиться в банк, но эксперты в один голос утверждают, что частные кредиторы относятся к клиентам более демократично, предлагают взаимовыгодные условия. Кредитно-финансовая компания многие годы предлагает клиентам займы, которые пользуются большой популярностью. Мы в kreditgroup.ru зарекомендовали себя за время деятельности одними из лучших в этой сфере, получили множество отзывов довольных клиентов. У нас можно получить займ в день заявки под низкий процент.