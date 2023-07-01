Что такое заказ наряд на ремонт Кроме программ для сервисного бизнеса, мы занимаемся разработкой индивидуального софта с большим спектром возможностей для бизнеса. Предлагаем широкий диапазон решений от построения автоматизированных систем с применением готовых программных продуктов до индивидуального комплекса, предназначенного для Вашей организации. В области обновления программ, постоянно делаем сервисы более функциональными и удобными. Обеспечиваем качественную техническую поддержку и сопровождение. По всем вопросам обращайтесь на электронную почту. На нашем форуме можно найти предложения по доработке программ, отзывы и обсуждения. Можем предложить также пробные бесплатные версии программ. Вы можете самостоятельно убедиться в качестве и надежности разработанных программ, если установите демо версию. Для чего нужна программа? Предлагаемая воркшоп дата для заказ нарядов в автосервисе предназначена для сервисного центра и используется для учета выполненных работ, наличия запчастей на складе, принятой в ремонт техники, выдачи необходимых документов: отчеты по статусам, копии чеков, гарантийные талоны, акты выполненных работ и приема - такой заказ наряд на ремонт удобен. Программа упрощает учет поступающих в ремонт изделий, а это обеспечивает скорость обслуживания и порядок в организации ремонтных работ, Программа также применяется для автоматизации бизнес процессов в средних и малых сервисных центрах. Возможно использование для рабочей группы и индивидуального мастера, администратора группы, приемщика аппаратуры. Наша программа для автоматизации сервисного центра дает возможность ускорить выдачу и прием изделий, сформировать на всех этапах ремонта необходимые формы для печати: акт выполненных работ, гарантийный талон, наряд-заказ при приеме и выдаче. Как работать с программой? С помощью программы можно просмотреть в любой момент отчетность, подробную статистику ремонтов за нужный период. Благодаря интуитивно понятному и простому интерфейсу, процесс обучения по работе с программой не вызывает затруднений и проходит максимально быстро. В меню отражаются исключительно необходимые функции в сервисном центре. Для одного пользователя программа сервисного центра имеет lite версию, которую можно применять без ограничений: почувствовав и оценив все удобства и преимущества работы с программой, Вы не пожелаете менять ее на другую. Основное достоинство программы – высокая скорость ее работы и небольшой размер. Следующие преимущества программы – функция многопользовательского режима и работа по удаленному рабочему столу. По материалам https://alfastocrm.ru/. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





