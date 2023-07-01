Цилиндрическая десятикубовая емкость производится с помощью ротоформовки. Она используется для перевозки и хранения сред, в соответствии с паспортными данными. Изготовляются емкости из гранулированного порошка со строгим соблюдением технологии. Высокую прочность гарантирует равномерное распределение в форме исходного полиэтилена. Отсутствие различных швов и длительная эксплуатация обеспечивают транспортировку и хранение растворов кислот, химических продуктов, щелочей, ГСМ. Толщина стенки составляет до 11 мм, вокруг находятся ребра жесткости для предотвращения деформации. Для питьевой воды емкости 10 м3 бывают белые и синие. Окрашивание ее в черное позволяет воде нагреваться, сохраняя устойчивость к УФ. В зеленых емкостях держат техническую воду. Бочка имеет резьбовые заливные горловины, в которые ввинчиваются крышки. Большая горловина дает возможность легко обслуживать баки. Такая еврокубы бу очень удобна.

Как устроена емкость?

Размеры горловины позволяют выкачивать остатки жидкости и осуществлять ее промывку. Внизу есть симметричные сливные отверстия с заводской заглушкой. Ее следует пробить для подключения к сливу. Применяются отверстия исключительно в качестве сливных. Бак устанавливается на жесткое основание, оно не должно деформироваться при заполненной емкости. Бак не годятся для установки на грунт, можно устанавливать в бункер или кольца. Силами специалистов или самостоятельно делают дополнительные отверстия. Для их изготовления нужна заявка, утвержденная в проектном отделе. Очень привлекательно приобрести бочку для воды. Подобные емкости редко применяются для питьевой воды, чаще всего для технической. Бочка обладает внушительными габаритами при большом объеме

Как выбрать емкость?

При выборе следует учитывать размер горловины, чтобы удобно было емкость обслуживать и наполнять. Стоит бочка недорого, поскольку для изготовления используется дешевый полиэтилен. Следующий критерий выбора – функциональное назначение, поскольку хранить в бочке можно самые разные жидкости, включая агрессивные. Товар этот довольно специфический, хранится на складских территориях или в помещении. Для приобретения бака в интернет магазине, следует заранее обратиться к менеджерам. При изготовлении емкостей применяется порошковый линейный ПВД импортного производства. При постоянной эксплуатации в течение продолжительного времени бак не деформируется и не изменяет заданных свойств под действием внешних факторов и вибрации. Емкость можно применять в качестве элемента системы отопления. При реализации бак укомплектовывается всем необходимым, материал не подвергается коррозии, имеет устойчивость к агрессивным средам.