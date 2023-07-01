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Как купить бу авто в лизинг

Сегодня, 04:09

Компания разработала собственные программы приобретения грузовых автомобилей в лизинг. Условия программ позволяют клиентам получить многие преимущества по сравнению с другими организациями. Это низкая стоимость лизинга, дополнительный сервис от поставщика, быстрая подготовка договора. Ваш финансовый успех – лизинг грузовых автомобилей, которые поставляются в заранее оговоренный срок. Благодаря невысокому первоначальному платежу, уменьшается расход оборотных средств. Лизинг грузовиков позволяет юридическим лицам легально оптимизировать налогообложение. Ускоренная амортизация позволяет списать полностью строительную технику, взятую в лизинг, в период действия договора, сократить налоги на имущество. При окончании договора имущество, которое передано в лизинг, по остаточной стоимости переходит в собственность клиента, так что бу авто в лизинг покупать выгодно и авто в лизинг под такси пользуется спросом. Что предлагает компания? Компания заключает договоры с производителями автомобилей, что позволяет купить в лизинг ТС известных марок с минимальными затратами времени и финансов. Свяжитесь с нами и по условиям договора получите подробную и быструю консультацию. Специалисты ответят на вопросы о совершении сделки. Предлагаемые компанией программы разработаны с учетом потребностей малого бизнеса, ИП. Компания для удобства заемщиков максимально сократила число документов при оформлении лизинга, упростила оценку финансового положения. Заполните на лизинг экспресс-заявку и оцените преимущества сервиса. Для физических лиц лизинг грузовиков является единственным способом получить в пользование грузовую технику без ее полной оплаты. Больше информации о грузовых авто в лизинг можно узнать у нас на сайте 2leasing.ru. Как купить в лизинг? Приобретение автомобиля в лизинг доступно не только лицам и компаниям, работающим на рынке давно, но и недавно зарегистрированным предпринимателям и организациям. В процессе приобретения в лизинг по программе без требований к сроку деятельности и без оценки финансового состояния нужно заплатить первоначальный взнос в 30% от цены грузового автомобиля. Несмотря на высокую стоимость лизинга по данной программе, подобный вариант доступен для любого клиента. В лизинг можно купить б/у и новую грузовую технику. Причем, возраст техники ограничивается в 5 лет. При покупке продавец обязан быть плательщиком НДС. Приобрести авто с пробегом в лизинг у физического лица крайне сложно. В лизинг можно взять автомобили различного назначения: шасси, бетоносмесители, бортовые, самосвалы, тягачи.

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