Сушки и другие лакомства Шоколад, конфеты, пирожные, торты, булочки - это просто настоящий рай для любителей сладостей. А перед домашней выпечкой и вовсе невозможно устоять. Ведь нет ничего вкуснее, чем печенье или пирожки, приготовленные мамой, бабушкой или женой. Но особого внимания сегодня заслуживает Пастуший пирог и классические сушки . Дело в том, что готовиться она максимально быстро и легко. А в результате получается очень вкусная и изысканная выпечка. Что касается начинки, то ее вид будет зависеть исключительно от ваших предпочтений. Чтобы приготовить пирог из песочного теста необходимо приобрести стеклянную (можно и металлическую) формочку, оснащенную матовыми боками. Выпекать кулинарный шедевр обязательно нужно в нижней части духовки. Следите за тем, чтобы верхушка была слегка поджаристой, а низ - рассыпчатым. Теперь поговорим об основных правилах приготовления. Ведь именно от них будет зависеть воздушность и слоистость корочки. Для начала проследите за тем, чтобы в помещении было не слишком душно. А вот ингредиенты должны быть прохладными: воду используйте ледяную, да и масло сливочное предварительно положите на несколько минут в морозильную камеру. Когда будете вымешивать тесто - меньше касайтесь его. В противном случае пирог получиться жестким. Для улучшения вкусовых качеств рекомендуется добавлять кроме сливочного масла, еще и маргарин. Замешав тесто, уберите его на 20-30 минут в холодильник. Благодаря этому вам будет значительно легче его раскатывать. Если тесто при раскатке начнет прилипать, тогда посыпьте его слегка мукой. При выкладывании коржа в форму, старайтесь хорошенько его придавливать. Следите, чтобы не появились воздушные карманы. Ни в коем случае не тяните тесто, иначе оно потом сильно сожмется. Предлагаем вашему вниманию самый простой рецепт песочного пирога. Для приготовления вам потребуется: 1 пакетик ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 4 ст. муки, несколько яиц, 1 ст. сахара и 1 упаковка сливочного масла. Для начала потребуется растопить масло и добавить в кастрюльку сахар. При этом постоянно и хорошо перемешивайте данные ингредиенты. Когда сахар растопиться, отставьте содержимое емкости остывать. После этого, добавляем ваниль и яйца. Следующий этап - добавление муки и вымешивание. Ваше тесто готово. Когда будете ставить в духовку, можете сверху добавить джем или уложить фрукты. Так будет только вкуснее. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





