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Современная стоматологическая клиника

Сегодня, 11:42

Стоматологическая клиника предлагает следующие услуги: лечение парадонтита хирургическими метода в комплексе с физиопроцедурами, пересадка тканей десны, глубокий скейлинг, устранение рецессии десны. Исправление прикуса с помощью различных брекет систем, чистка и отбеливание зубов, эстетическая реставрация, пересадка и расщепление костной ткани, установка имплантатов. Протезирование зубов: бюгельные протезы, балочные конструкции, виниры, мосты, коронки. Лечение кист и гранулем зубов, периодонтита, пульпита, кариеса, исправление дистального прикуса. Лечение под общим наркозом, компьютерная томография челюстей и зубов - все это в марата31.рф доступно. Современная стоматологическая клиника сегодня – это симбиоз транспортных, экономических и медицинских направлений. Последнее направление – это применение современных стоматологических стандартов и технологий, инновационное диагностическое и лечебное оборудование, уровень подготовки специалистов.

Какой должна быть стоматология?

Экономическое направление – это способность специалистов выбрать лечение с учетом финансовых возможностей клиента. Предложить индивидуальный и гибкий график оплаты и выгодные скидки. Жизнь в мегаполисе вносит коррективы в повседневную жизнь. Поездка бывает омрачена невозможностью в удобном месте запарковать автомобиль, отдаленностью метро, если пользуетесь общественным транспортом. Учитывая неоднократные посещения клиники, наличие парковки и транспортная доступность становится одной из главных проблем. Стоматологическая клиника Империал оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. Специалисты клиники регулярно совершенствуют мастерство на мастер классах ведущих мировых стоматологов и на международных конференциях. Записаться в стоматологию можно на нашем сайте.

Какие услуги предоставляет клиника?

У нас не сетевая клиника, нам дорог каждый пациент. Индивидуальный подход к нему возможен лишь в стоматологии, где основатели сами ведут ежедневный прием. Для передовых европейских клиник это нормальная практика, где лицензию предоставляют не помещению, а врачу. Наша клиника размещается у метро Крестовский остров со свободными парковочными местами. Мы рады видеть пациентов в стенах клиники, сделаем их лечение комфортным. Полный цикл диагностики в клинике включает компьютерную томографию. В стенах лечебно-диагностического центра проходят все обследования. Другие клиники дополнительно посещать не нужно для прохождения любой диагностической процедуры. В нашей стоматологии практикуется подход, когда конкретный врач контролирует все этапы лечения, за качество и результат работы несет персональную ответственность.

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