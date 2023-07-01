Выделенный сервер обеспечивает ресурсами мощные приложения, сервисы, которым необходим значительный объем памяти, применение нестандартного ПО. Аренда стойки в дата центре или подобного сервера обеспечивает необходимую гибкость и надежность работы, она является оптимальной для тех, кому необходима производительность и конфиденциальность. Компания предоставляет выгодные условия, позволяющие локализацию данных по доступным ценам. Можно получить недорогую аренду, но сомнительно, чтобы сервер, при этом, был новым. Компания предоставляет в аренду новые серверы, оплата монтажа не требуется, предоставляется безлимит со скидками. Приглашаем воспользоваться недорогой услугой. Возможность сэкономить на сегодняшний день равнозначна заработку. Это особенно актуально, если берете сервер в лизинг вместо приобретения дорогого оборудования. Да и Аренда стойки в Дата центре сегодня несложно.

Зачем нужен физический сервер?

Предложение компании – персональное выделенное оборудование, физический компьютер с необходимой скоростью и настройками. Компания работает на современном оборудовании, обеспечивает регулярную техподдержку с отсутствием соседей и большой скоростью загрузки. Выделенный сервер – мощный компьютер, который смонтирован в дата-центре с высокоскоростным каналом. Все ресурсы принадлежат арендатору, в этом основное отличие от виртуальной аренды. На одной машине виртуальных серверов находится несколько, соответственно разделяется мощность, согласно тарифам. Для масштабного проекта необходимы большие мощности. Если сайту тесно на виртуальном хостинге, необходимо задуматься о полноценном физическом сервере, который откроет ресурсу неограниченные возможности: безопасность, свобода в настройке, неограниченный трафик.

Какие преимущества предлагает компания?

Мы тщательно изучили действия конкурентов, низкие цены за аренду предлагаем, благодаря наличию разнообразного оборудования. Мы предоставим за разумные деньги оборудование с параметрами, соответствующими поставленным задачам. Если необходимо разместить нагруженный проект, необходима независимость от иных пользователей, то нужен выделенный сервер. Приобретение подобного оборудования требует больших затрат, лучшим выходом будет аренда сервера. Тогда Вы получаете сервер с каналом, который применяете по усмотрению. Преимущество услуги – работоспособность оборудования обеспечивается компанией, не нужны комплектующие для ремонта. Одним из вариантов применения услуги является аренда с OS для создания бухгалтерии.