Частные школы королев

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Как выбрать школу?

Следует хорошо знать наклонности ребенка, к чему его влечет, что нужно ребенку. При выборе узнайте специализацию школы, программу обучения, преподавательский состав. Если директор отвечает на эти вопросы неуверенно, отделывается общими словами, то следует призадуматься. Ознакомьтесь с образовательными результатами школы, количеством поступивших в ВУЗы, хотя этот показатель в последние годы утратил значение, поскольку во многих ВУЗах число мест превышает число абитуриентов. Есть также множество платных отделений, на которые можно легко поступить. Реальное качество школы основано на достижениях учеников. И альтернативное образование весьма популярны. Посмотрите, созданные руками учеников, творческие работы, компьютерные программы, журналы, газеты, статьи, картины, видеозаписи, награды и грамоты учеников.

Что такое Классический пансион МГУ?

Главная причина выбора классической школы является стремление приумножить и сохранить богатые исторические традиции Московского университета, который подарил плеяду государственных и политических деятелей, генералов русской армии. Данная частная школа богата достижениями и историей. Сегодня славные традиции университетского пансиона с честью продолжают воспитанники Классического пансиона МГУ. За двадцатилетнюю историю существования школа зарекомендовала себя по многим направлениям , как лучшая школа столицы в рейтингах учреждений образования. В мировом рейтинге школа занимает 5 место. Уникальный опыт, индивидуальный подход, качество образования дают возможность выгодно выделяться среди других частных школ. В силу специфики образования классический пансион МГУ позволяет максимально раскрыть в процессе учебы возможности детей. В школе воспитанию уделяется большое внимание, она имеет установку на помощь учащимся в становлении мировоззрения. По материалам wonderfulschool.ru.