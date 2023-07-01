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Переносные радиостанции

Вчера, 16:23

Цифровые радиостанции передают закодированный и сжатый цифровой сигнал для обеспечения пользователей и абонентов цифровой радиосвязью. Каталог предлагает лучшие модели средств цифровой радиосвязи. Такие радиостанции во всем мире получили большую популярность. В основе цифровой передачи голоса импульсно-кодовая модуляция, которая осуществляет две операции: кодирование и дискретизацию. Исходный аналоговый сигнал при дискретизации преобразуется в последовательность мгновенных значений, выделенных по определенному закону. Переносные радиостанции могут работать также в аналоговом режиме. Аналоговые радиостанции на цифровые можно менять постепенно. Часто аналоговые радиостанции работали только в общем симплексном режиме. Когда участник переговоров нажимал на передачу, его слышали все остальные.

Какую связь обеспечивает цифровая станция?

Цифровой стандарт осуществляет общий вызов, групповой и индивидуальный. Это позволяет настраивать гибко структуру радиосвязи организации. В групповом вызове возможно вызвать лишь руководство или сотрудников логистики. Используя телефонный шлюз, можно выходить в телефонную сеть. Просто поменяв на цифровые аналоговые радиостанции, повышения дальности добиться нельзя, но Вы значительно выигрываете в энергопотреблении, в качестве радиосвязи, в удобстве настройки системы, в ее гибкости. Можно глобально объединить в одну сеть разнесенные системы радиосвязи в любой точке мира. Можно настроить выход в телефонную сеть, передавать речевую информацию, географические координаты, текстовые сообщения. Первые цифровые радиостанции стоили гораздо дороже аналоговых, но с развитием этого класса устройств связи, с ростом конкурентных предложений и объема продаж, стоимость их снижается. Радиостанции очень востребованы.

В чем преимущества цифровой рации?

Сегодня появились цифровые модели равные по стоимости профессиональным аналоговым. При использовании цифровой рации ни одна радиостанция не услышит Вас. Цифровой стандарт позволяет зашифровать речь сложным и большим цифровым ключом. На сегодняшний день цифровой стандарт – один из самых устойчивых и защищенных к взлому. Именно такие рации и продаются в нашем магазине. Применение цифровых раций повышает эффективность работы мобильных групп. Это эффективное и простое средство связи с мгновенным доступом к информации, которое позволяет процесс принятия решения максимально оптимизировать, обеспечивает высокую производительность и уровень безопасности. Если Вам необходимы для обработки данных передовые программные продукты, интегрированная поддержка, сверхнадежный мобильный телефон, ультратонкое портативное устройство, мы предлагаем подходящее решение, отвечающее всем текущим потребностям. По материалам https://av808.ru/.

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