Женщина в черной шляпе Готика в моде - это "ужасно" круто и интересно, именно так решили многие знаменитые дизайнеры. В коллекциях появились характерные вещи, позволяющие создать таинственный образ. Кстати, если вы не являетесь представителем неформального движения, следует избегать костюма, составленного полностью из предметов данного стиля. Отличительная особенность юбок в данном стиле - это длина, короткая кожаная юбка и готичность – несовместимые вещи. Длина - как минимум до колена, лучше - ниже колена. Юбка может быть полностью из кожи или с отдельными вставками. В сочетании с верхом разного стиля она позволяет соответствовать дресс коду, и создавать комплект для вечернего выхода. Строгое черное пальто - полное сумасшествие. А что внутри? Может быть – ангел? А может быть - демон? Сотрудница офиса в белой блузке и юбке карандаш или сексуальная красавица в прозрачных кружевах? Именно такие пальто представлены в коллекциях Живанши, Валентино и Версаче за 2012 год. Да и женская одежда из европы пиджаки этих модных домов также представлены удлиненными моделями. Женщина в черной шляпе в Европе - не редкость. Черное кружево придумано именно для готики. Выразительное "нет" в сочетании с прозрачным "да". А поход за раскрытием тайны - это призыв к приключению. Если хотите добавить еще больше загадочности, то непрозрачная блузка должна полностью скрывать нижнее белье, создав, таким образом, контраст кружевной отделке. Высокие сапоги - просто неизбежность. Высотой до колена или выше, но никаких излишеств в отделке и никаких бантиков. Качественная кожа хороша сама по себе. Универсальная такая обувь, как в сочетании с юбкой, так и с брюками, она выглядят всегда стильно и привлекает взгляд. Что касается цвета, то не стоит отдавать предпочтение превращению в ниндзя. Цель такой одежды – индивидуальность. Модная одежда направлена на кардинально противоположный результат - выделиться из толпы и придать исключительности собственному образу. Сочетание белого и черного, красного и бордового – не будет лишним в модном наряде. Тандем кричащих и темных тонов может создать модный лук, который привлечет внимание общественности к вашей персоне. Именно этого и добивается готика! скачать dle 11.0фильмы бесплатно





