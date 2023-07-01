Белая матовая пленка для окон Хотите быстро сделать косметический ремонт в квартире? Это возможно без существенных затрат, при этом - всего за несколько часов! Вам не нужно покупать новую мебель или же переклеивать обои. Воспользуйтесь пленкой самоклейкой. Этот универсальный материал позволяет добиться быстрых результатов в сжатые сроки, относится к наиболее недорогостоящим вариантам строительных материалов. Разнообразие внешнего вида самоклеющейся пленки делает возможным ее использование для разных целей. И белая матовая пленка для окон может имитировать шпон, дерево, камень, плитку, быть однотонной или иметь рисунок, на пленке можно распечатать фото или орнаменты. Используйте возможности самоклейки для полного, быстрого и недорого преображения вашего жилья. Кроме всего прочего, пленка еще и является водостойкой. Именно это позволяет клеить пленку в помещениях с высокой влажностью, а также там, где требуется часто делать влажную уборку. Хорошо пленка подойдет для оформления коридора или ванной комнаты, а также кухни. Пленку используют и в промышленных помещениях, которые при этом могут отлично выглядеть и иметь неповторимый дизайн. Пленку легко наносить на поверхность, и также легко снять и сменить по необходимости. На этом достоинства самоклейки не заканчиваются. Ее также часто используют для оформления как наружной, так и внутренней рекламы. Если же нужно защитить от повреждений, скажем, пластиковые стенды во время выставки или другого массового мероприятия, в таком случае пленка тоже сослужит хорошую службу. При ее снятии не будет оставаться клей, а поверхность стенда останется чистой и гладкой, без царапин. Пленка может иметь эффект глянца или быть матовой и купить пленку солнцезащитную можно любого качества. Ее часто используют для широкоформатной печати. Рекламные плакаты печатают и наклеивают на разные поверхности. Хорошо использовать пленку для поклейки прямо на стекло – это часто используется для рекламы на витринах магазинов или на транспорте. Современная самоклейка может быть двух типов: с прозрачной основой и молочно-белой. Ее используют в разных целях. Например, непрозрачная основа дает возможность прочесть, что написано на пленке при любом освещении (снаружи и изнутри), а прозрачная перфорированная позволяет свету проникать даже сквозь пленку, что часто используют при печати, скажем, на окнах в метро. Использование транслюцентной пленки делает изображение равномерным и привлекательным при внутреннем и внешнем освещении. По материалам www.sunaris.ru. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





