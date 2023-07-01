 Что такое транспондер автодор » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Что такое транспондер автодор

Что такое транспондер автодор

Вчера, 17:01

Спутниковые каналы создаются с применением транспондеров. При применении цифрового сжатия сигналов несколько потоков передаются с помощью одного транспондера на одинаковой частоте. Ретранслятор получает сигнал с Земли, усиливает и транслирует обратно. Спутниковое ТВ сначала было аналоговым. Традиционный аналоговый сигнал берется с камеры, превращаясь в электрический. При формировании телепрограмм, их передаче сигнал искажается. С повышением этапов помехи накапливаются и снижается качество. Последующее развитие такой обработки не обеспечивало улучшения качества, а требования к картинке увеличивались и стимулировали нахождение новых способов передачи сигналов ТВ. Так родилось цифровое телевидение – новый метод обработки о котором постоянно расказывают. Сегодня мы наконец поговорим о том, где купить транспондер автодор платные дороги по россии и какие еще их виды бывают.

Как передается сигнал?

Суть в том, что аналоговый сигнал становится цифровым потоком. Алгоритмы таковы: стало возможным восстанавливать первоначальный сигнал на приемной стороне. Перспективы этого способа для спутникового ТВ разнообразны. Значительно качественнее становится картинка и звук. Можно передавать стереозвук, многократно повышается количество каналов, передаваемых со спутника. Кроме изображения и звука можно передавать программу. Рассмотрим, что используется для приема каналов с различных спутников. Передача осуществляется в форме электромагнитного излучения с большей частотой, чем у эфирного телевидения. Данное излучение на пути подвергается значительному ослаблению из-за влияния воздуха. На месте приема сигнала, чтобы его уловить, устанавливается мощная приемная антенна с высоким коэффициентом усиления. Кстати если вам интересно, где купить транспондер для оплаты дорог, то смело переходите на наш сайт и все узнаете.

Какие бывают антенны?

Антенна внешне является параболическим отражателем, он занимается сбором сигнала в месте установки конвертора, который переделывает частоту в необходимую для передачи с помощью кабеля в телеприемник. Ресивер предназначен для выбора определенного канала для непосредственного просмотра, перестройки сигнала в вид, доступный для подачи на телеприемник. Перечень оборудования для приема спутниковых программ стандартный. Главными и распространенными выступают антенны с параболическим зеркалом. Они бывают офсетные и прямофокусные. Вторыми являются гигантские устройства телескопов. В центре подобной антенны, на оси располагается конвертер, который с крепежом частично затеняет поверхность. С повышением площади, эффект уменьшается.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Лондоне отключили аналоговое телевещание

Великобритания объявила о дате завершения аналогового вещания

Канал VIVA прекратит аналоговое вещание на Astra 1M (19,2°E)

Литва в 2012 году перейдет на цифровое телевещание и отключит аналоговый ТВ-сигнал

Аналоговое ТВ станет "ненужным" уже к 2012 году

В Ярославле станет больше телеканалов


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Июль 2023 (41)
Июнь 2023 (90)
Май 2023 (70)
Апрель 2023 (105)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж