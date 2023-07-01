Архитектура и строительство, ботаника и растениеводство, история и философия - это всё ландшафтный дизайн в одном лице. Так же, это практические действия по озеленению местности. Разница с садоводством, здесь в том, что основной задачей является не выращивание фруктов и овощей для использования их в пищу, а гармония природы, архитектуры и человека. Таким образом, зонирование дачного участка просто:цены на него совершенно разные - это достаточно непростая и трудоёмкая комплексная услуга; сочетание художественного стиля, архитектурного решения и знания растительного мира. Сегодня, разработкой ландшафтных композиций занимаются мастера. Здесь необходим художественный вкус, знание дендрологии, устройства поливных и осветительных систем. Кисличка растение кстати отлично подходит для зонирования. Как всё происходит? Кустарники, газоны, деревца, цветники, клумбы, архитектура, свет, поливные системы... В этом деле, каждая мелочь должна быть спланирована. Сначала, производится зонирование участка земли (разграничение зон: хозяйственной, для отдыха и так далее). Тут же, необходимо выбрать растения (цветочные, лиственные, хвойные). Затем, дизайн-проект появляется на бумаге и переносится на компьютер. Так, дизайнер увидит недостатки, что бы внести важные изменения и показать первоначальный результат заказчику. Ландшафтное проектирование может занять около одного - полутора месяцев и стоимость ландшафтного проекта может быть разной. После завершения разработки проекта, можно начать его воплощение. Стоит учитывать, что облагородить вашу дачу за один летний период, имеется возможность, если проект был подготовлен до начала весны. В таком случае, есть время, подготовиться к летнему сезону, закупить материалы. И уж тогда летом мы насладимся красотой и уникальностью нашей дачи. Но, без предварительной подготовки, облагораживание дачного участка займёт, возможно, не один год. Все посадочные работы могут начинаться, когда завершатся прокладки дорожек и после строительных работ. Сколько стоит? Ну, конечно же, вовсе не хочется переплачивать. Сколько же стоит создание оригинального дизайна? Ответ будет примерно такой: «Сколько стоит купить автомобиль?» - «Смотря, в какой комплектации и для чего. Что бы возить картошку с дачи или для встречи президента в аэропорту?» Итоговая стоимость создания проекта может меняться, исходя от уровня детализации фрагментов участка земли. Подробные чертежные планы увеличат стоимость, но, с помощью детализации, предотвращаются излишние издержки в осуществлении проекта, ведь будут предусмотрены все мелочи. Можно обойтись и без помощи профессионалов, предварительно изучив материалы по данной теме. Опять же, к услугам профи стоит обращаться, если площадь внушительно большая либо имеет нескрываемые недостатки. Когда садик не очень большой, можно заняться им своими силами. В таком случае, существует недостаток: вы уделяете внушительное время на изучение тематических материалов и на работу на своём участке. Преимущества: экономия, не нужно объяснять дизайнеру, каким будет ваше любимое место отдыха, построенное своими руками. Тут уж выбирать исключительно вам!