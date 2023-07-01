Обучаться можно как языкам, так и спортивным играм, а также по вашему усмотрению и другим навыкам – от дизайна до права и банковского дела. Распространенным видом туризма является обучающий туризм. Во время путешествий турист сочетает обучение и отдых. Существует три основных направленности обучающего туризма. К ним принадлежат: туры, обучающие языкам; обучающие спортивные туры; туры профессионального обучения. Туры, обучающие языкам, являются наиболее популярны среди туристов разного возраста. Клиентами могут быть как дети, изучающие азы, так и предприниматели, интересующиеся аспектами в сфере бизнеса для сотрудничества с партнерами различных стран. Сочетание отдыха с изучением языка помогает достичь неплохих результатов. Как правило, поездки осуществляются в страны, где изучаемые языки являются национальными. Могут быть, конечно, исключения, например, изучение английского языка на Мальте, в Ирландии и других странах. Да и Национальные достопримечательности беларуси предлагают подобный спектр услуг для компаний. Существует большое количество туров, обучающих языкам. К ним принадлежат туры с учебными программами (занятия в аудиториях) или познавательные туры с экскурсиями (изучение литературы, достопримечательностей, культуры). Существуют также спортивные языковые туры. Длительность таких путешествий – от двух до трех недель. Варьируются языковые туры в зависимости от уровня знания языка. Обучающие спортивные туры также известные во всем мире. Во время таких туров вы имеете возможность выучить определенный вид спорта. Наиболее распространенными являются туры, обучающие игре в теннис, гольф, конному спорту, катанию на лыжах, водных лыжах и многим другим видам спорта. Обучающие программы проходят под руководством квалифицированных инструкторов. Также могут привлекаться к занятиям профессиональные тренеры или спортсмены. Услуги их могут дополнительно оплачиваться. Необходимо также разработать график спортивных занятий, учитывая нагрузку. Обычно они проводятся в первой половине дня. Рекомендуется проводить после обучения соревнования между туристами по изученному виду спорта. Важным является обеспечение продажи и проката спортивного инвентаря, снаряжения, наличия необходимой площади для занятий, медицинского пункта. В данный момент образуются дополнительные туры профессионального обучения. Это можно сравнить с повышением квалификации, только осуществляется она во время путешествий и с помощью туристических фирм. Во время путешествий можно изучать все, что пожелаете: компьютерные программы, дизайн, банковское дело, менеджмент, маркетинг и многое другое.