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Причёска паутинка из волос

Сегодня, 05:02

Список парикмахерских процедур включает в себя множество услуг, которые обеспечивают как уход за волосами, который является обязательным, так и возможность найти свой неповторимый образ и сохранить строение волос В основной список парикмахерских услуг включены:

  • стрижка;
  • окрашивание;
  • лечение волос;
  • уходовые процедуры;
  • наращивание волос;
  • химические завивки;
  • укладка и прическа.

Причёска паутинка из волос в данном случае является отправной точкой имиджа. Правильно подобранная стрижка позволяет подчеркнуть достоинства лица, скрыть возможные недостатки, сделать визуально лицо моложе, либо же наоборот добавить несколько лет. Помимо формы и строения лица опытный парикмахер учитывает еще и образ жизни клиента, для того чтобы создать соответствующий стиль. Всего существует 2 техники выполнения стрижки, которым следуют современные парикмахеры:

  • Равномерная, или как ее еще называют неконтрастная стрижка, выполняется посредством состригания локонов в одну длину без резких переходов. Такой вариант стрижки позволяет уменьшить визуально густоту волос;
  • Силуэтная (контрастная) стрижка, выполняется по всей длине волос с резким контрастным переходом. Ее можно выполнить посредством градуировки, тушевки или филировки.

Прическа подбирается согласно требованиям клиента.

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