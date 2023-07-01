Список парикмахерских процедур включает в себя множество услуг, которые обеспечивают как уход за волосами, который является обязательным, так и возможность найти свой неповторимый образ и сохранить строение волос В основной список парикмахерских услуг включены:

стрижка;

окрашивание;

лечение волос;

уходовые процедуры;

наращивание волос;

химические завивки;

укладка и прическа.

Причёска паутинка из волос в данном случае является отправной точкой имиджа. Правильно подобранная стрижка позволяет подчеркнуть достоинства лица, скрыть возможные недостатки, сделать визуально лицо моложе, либо же наоборот добавить несколько лет. Помимо формы и строения лица опытный парикмахер учитывает еще и образ жизни клиента, для того чтобы создать соответствующий стиль. Всего существует 2 техники выполнения стрижки, которым следуют современные парикмахеры:

Равномерная, или как ее еще называют неконтрастная стрижка, выполняется посредством состригания локонов в одну длину без резких переходов. Такой вариант стрижки позволяет уменьшить визуально густоту волос;

Силуэтная (контрастная) стрижка, выполняется по всей длине волос с резким контрастным переходом. Ее можно выполнить посредством градуировки, тушевки или филировки.

Прическа подбирается согласно требованиям клиента.