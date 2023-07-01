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Причёска паутинка из волос
Сегодня, 05:02
Список парикмахерских процедур включает в себя множество услуг, которые обеспечивают как уход за волосами, который является обязательным, так и возможность найти свой неповторимый образ и сохранить строение волос В основной список парикмахерских услуг включены:
Причёска паутинка из волос в данном случае является отправной точкой имиджа. Правильно подобранная стрижка позволяет подчеркнуть достоинства лица, скрыть возможные недостатки, сделать визуально лицо моложе, либо же наоборот добавить несколько лет. Помимо формы и строения лица опытный парикмахер учитывает еще и образ жизни клиента, для того чтобы создать соответствующий стиль. Всего существует 2 техники выполнения стрижки, которым следуют современные парикмахеры:
Прическа подбирается согласно требованиям клиента.