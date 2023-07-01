Футболка уже давно перестала быть просто спортивной одеждой. В наше время она является частью имиджа и футболки носят люди любого пола и возраста. Главное – правильно подобрать фасон и расцветку. Некоторые люди считают, что футболки им не к лицу. Вероятно, они просто не имели возможности примерить ту футболку, которая подчеркнет их тип фигуры. Выбирая для себя футболку, следует учитывать несколько моментов. Для начала, это общий силуэт. футболки с рок группами могут быть прямоугольными и свободными, приталенными или вовсе облегающими. Последний вариант чаще носят женщины, которые желают подчеркнуть изящество своей фигуры. Кроме формы, обращайте внимание и на длину рукава. Футболка может быть как с длинным, так и коротким рукавом – выберите именно ту, которая открывает или подчеркивает лучшие части вашей руки. Если руки слишком худые, лучше выбрать более свободный вариант с рукавом, а при желании поиграть мышцами можно приобрести футболку с укороченным рукавом или же облегающий вариант. Важно, чтобы форма рукава сочеталась с силуэтом и самой футболки. Ироничные картинки с добрым утром прекрасно сочетаются с ними. Немалую роль играет и выбор горловины. Для футболки это так же важно, как и при выборе рубашки или платья. Обязательно обращайте внимание, какой вырез вам больше к лицу – лодочкой, круглый, V – образный. Сегодня выбор моделей довольно широк и вы вполне можете себе позволить купить именно ту футболку, которая будет вам к лицу. Важно выбрать еще и цвет. Он зависит как от того, насколько тот или иной цвет вам к лицу, а также от того, куда вы планируете носить данную футболку. Однотонные варианты хороши для более спокойных мероприятий, или в качестве нательного белья под более теплую одежду, а футболки с принтами рок-групп, знаменитостей отлично подойдут для концертов или для повседневной носки. Когда вы одеваете футболку с надписью или рисунком, вы тем самым демонстрируете частичку своего мировоззрения. На самом деле, одежда и ее внешние атрибуты говорят кое-что о нас. И, обращая внимание, в чем мы одеты, мы можем найти и других людей с похожими взглядами и предпочтениями. Футболка – это один из способов найти своих единомышленников. Для детей чаще всего выбирают футболки с веселым рисунком или любимыми мультипликационными героями. Взрослые любят носить футболки с изображениями любимых киногероев, других звезд, удачными ироничными надписями, собственными портретами или фото любимых людей и многие другие.