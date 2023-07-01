Одежда или обувь с логотипом этой фирмы была или есть, наверное, почти у каждого цивилизованного человека на земле. Эмблему этой фирмы можно увидеть на каждых престижных спортивных соревнованиях мира. И на Олимпийском пьедестале не раз стоял спортсмен со знаком «Adidas». А начиналась история популярнейшего бренда в начале прошлого века в Германии. А сегодня футбольная форма с нанесением фамилии этой фирмы очень популярна. Фон спортивное поле прекрасно подойдет для фотосессии. Создатели прототипа компании - скромная немецкая семья по фамилии Дасслер. Отец, мать, 2 сына и дочери решили заработать на жизнь пошивом обуви. Все делали вручную. Материал доставали, где только могли. В ход шли старые покрышки автомобилей, подержанная военная форма. Первым товаром семейного производства стали домашние тапочки. Но, уже через 4 года братья Дасслеры открывают фабрику, нанимают рабочих и выдают ежедневно по 50 пар обуви. Настоящим прорывом становится выдумка младшего брата Адольфа. В 1925 году он снабдил бутсы для футболистов железными шипами. И в течении 5 лет нововведение оценили все, в обуви Адидас видят даже олимпийцев. До второй мировой войны Дасслеры богатели и расширялись. Во время — шили обувь для спортсменов Вермахта. А после — познали настоящий упадок. Дасслеры были одними и тех, кто выплачивал контрибуцию США. После смерти отца братья разделили бизнес. И каждый из них стал по-своему успешен, но конкуренция между ними будет самой жестокой в истории мирового бизнеса. Старший Рудольф — основатель бренда под название «Puma». Младший - «Adidas»(Адольф Дасслер). Дальнейшая история бренда «Adidas» - это череда изобретений и инноваций. Именно эта компания разработала резиновым шипы, решила проблему спортивных игр в непогоду, подстроила обувь спортсменов под особенности грунта поля. Первым Адольф Дасслер был и в рекламе! Именно название «Adidas» первым появилось на спортивных площадках и сооружениях, привлекая внимание потенциальных покупателей. В 50-х годах владельцу компании становится мало рынка обуви и он пытается выйти на новый уровень. Пробуют с сумками — менее удачно. Одежда — золотая жила! Вскоре футболисты оценили еще и адидасовские мячи. Бренд «Adidas» был настолько неудержим, что прорвался даже через «железный занавес». На Олимпийских играх 1972 года на форме советских спортсменов сиял этот, узнаваемый во всем мире, логотип. В 90-х положение компании пошатнулось. Чтобы удержаться на плаву, «Adidas» переманивает топ-менеджеров из других крупных фирм, использует дешевую рабочую силу «третьего» мира. И, одним из первых, открывает фирменные магазины. В наше время бренд «Adidas» - это знак немецкого качества, в котором никто не усомнится.