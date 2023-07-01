По непроверенным данным в США доля уличного освещения в расходах на электроэнергию составляет 38%. По России подобной статистики нет, но можно смело утверждать, что уходят в прошлое темные дворы, и доля затрат на прожекторы и светодиодные светильники неуклонно растет. На улицах необходимы мощные фонари с газоразрядными лампами 150-1000Вт. Натриевые лампы более эффективны, но не очень комфортны для глаз из-за неполноты излучаемого спектра, искажающей восприятие, что нецелесообразно при освещении дорог. Светодиодные светильники - будущее уличного освещения. Они в три раза снизят энергопотребление, обеспечат комфортное освещение пешеходам и водителям и промышленные светильники купить просто и оно дает возможность уменьшить пиковые нагрузки в момент включения. В это время у них не случается скачка энергопотребления. Светодиодный прожектор не менее эффективен и применяется для архитектурной подсветки. Следующее преимущество – срок службы подобного светильника, который гораздо больше, чем у применяемых светильников. Светодиодные светильники применяют для освещения фонтанов, подсветки памятников и зданий, парков и автостоянок, дворов и дорог всех категорий. Противоударные и прочностные свойства являются немаловажным дополнительным аргументом в пользу применения светодиодных светильников. Они устойчивы к вибрации, их не так легко украсть. Снежком их не разбить. И производитель светодиодных светильников такого типа набирает популярность. Им не страшен перепад температур, работают и в сильный мороз. В ассортименте магазина представлена лампа Е40, которая используется для прямой замены газоразрядных ламп до 150 Вт, степень влияния среды IP65.Преимущества подобных светильников: Не ограничено время непрерывной работы. Высокий индекс светопередачи. Сервисного обслуживания не требует. Спектр света близок к солнечному. В 12 раз более экономен. Срок службы 25 лет. Мы предлагаем скачать каталог светодиодной продукции. Доставка транспортной компанией по всей России. В наш мир прочно вошло искусственное освещение. Оно присутствует на улице, на работе, дома. Оно продлевает день, позволяет учиться и работать ночью, обеспечивает комфорт и уют, применяется для декоративных целей. Обойтись без него невозможно. Оно распространено повсеместно, но мы редко задумываемся об его стоимости, долговечности, энергопотреблении. Вы задумаетесь, когда вопрос коснется Вас. Современные технологии дали возможность разработать светодиодные лампы, которые наиболее эффективны на сегодняшний день и являются самым выгодным решением. Они излучают близкий к дневному спектр, в разы экономичнее. Срок безупречной работы 25 лет. Ассортимент светильников в zao-proton.ru разноплановый и широкий. Потолочные светильники отлично подойдут для производственных и жилых помещений, уличные применяются с успехом для освещения на магистралях и в пределах города, встраиваемые создадут уют в доме.