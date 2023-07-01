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Где купить ситрак

Сегодня, 13:51

В организации грузоперевозок большую роль играет оснащение транспорта. Низкорамный тягач ситрак - полуприцеп на низкорамной платформе, используемый для транспортировки негабаритных грузов. Его грузоподъемность 15-80 тонн. Низкорамный трал является оптимальным вариантом для транспортировки специальных грузов на дальние расстояния по автомобильным дорогам. Низкорамные прицепы тяжеловозы перевозят дорожно-строительную технику, лесоматериалы и др. Трал обладает следующими особенностями: низкорамная платформа на 2-6 осях, полуприцеп с прямой рамой. Используется трал на дорогах общего пользования. В зависимости от комплектации и модели, трал имеет различные параметры и характеристики. Стандартная грузоподъемность прицепной техники 36 тонн при длине 13 м и ширине 2,5 м.

Где используется трал?

Благодаря низкорамной платформе, трал может перевозить грузы в местах, где проезд ограничен по высоте – под линиями электропередач и др. ну и требуются>. С учетом особенностей конкретного груза, специальных условий эксплуатации, предприятие изготовит низкорамный трал по индивидуальному заказу. Перевозки с применением низкорамных тралов требуют согласований, получения разрешительных документов, соблюдения правил грузоперевозок. Трал низкорамный производится с применением высококачественных комплектующих, что гарантирует длительную эксплуатацию техники. Трал легко адаптируется к европейским и американским моделям тягачей. В разделах каталога можно найти техническое описание тралов. Их преимущества следующие: для производства тралов применяются импортные материалы и комплектующие: французское электрооборудование, немецкая тормозная система, немецкие трехосные агрегаты, опорные устройства и шкворни, шведская сталь. Кстати у нас вы так же можете купить ситрак. Да и официальный дилер ситрак может помочь во всем.

Как комплектуется трал?

С использованием двухкомпонентной финской системы выполняется окраска шасси. Для эксплуатации в условиях российских дорог применяются трехосные агрегаты барабанного типа, передняя ось поднимается автоматически. Вся прицепная техника в базовой комплектации имеет электронную тормозную систему, обеспечивающую эффективную работу тормозов. Рама полуприцепа после дробеструйной обработки подвергается полному окрашиванию. Двухслойная окраска обеспечивает надежную защиту от коррозии. В базовой комплектации присутствуют две запаски. При обращении или непосредственно к производителю можно получить грамотную и подробную консультацию эксперта по выбору низкорамного трала, соответствующего требованиям заказчика. По материалам https://ttr-sitrak.ru/.

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