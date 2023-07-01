Ответьте на вопрос, только честно, вы хотели, чтобы у вас в квартире стоял камин? Только честно. Если ваш ответ да, то тогда мы советуем вам прочитать данную статью, если нет, все равно прочитайте, может ваши друзья или знакомые хотят. Итак, как вы знаете, для того, чтобы установить классический камин, необходимо сделать хорошую основу и конечно воздуховод. Обычно в частных домах с этим не возникает никаких проблем, проблемы с установкой возникают в многоквартирных домах. По сути, там вообще нельзя устанавливать камин. Некоторые любители открытого огня заменяли его электрическим камином, который мог только создавать звуки и немного визуально имитировать пламя. Но разве это может сильно заменить танец пламени, который как раз нас так и завораживает? Конечно, нет, но нас как всегда спасает развитие технологий. Потому радуйтесь любители открытого огня, можно купить Настольный камин электрический .

Что такое биокамин?

Это очень красивая композиция, которая обычно имеет очень привлекательный вид, при этом обладая компактным размером. Этот биокамин использует работает на чистом топливе, а если быть точнее, на этиловом спирте. Данный камин не требует вытяжки, так как этиловый спирт сгорает полностью и после себя не оставляет никаких неприятных веществ, он не требует огнеупорных стен и у него настоящее пламя. Если приводить сравнения, то вы приобретаете большую, красивую газовую конфорку, на которой вряд ли вы будете готовить. Но зарекаться и спорить не будем, поскольку существуют различные уникальные люди. Поскольку мы разобрались, что теперь при желании вы можете установить у себя камин, при чем абсолютно настоящий.

Биокамины в основном имеют два варианта выполнения первый это встраиваемый камин, а второй вариант – переносной

То есть, приобретая биокамин, вы не только покупаете прекрасную и великолепную часть интерьера, вы так де вносите довольно сильные изменения в структуру помещения. Вы можете встроить биокамин в какую-то часть мощения, но не забудьте предусмотреть возможность подключения к основной газовой магистрали или возможность замены переносных баллонов с газом. Во втором случае проблем с подключением так же не должно возникнуть. Но в любой случае биокамин точно сделает ваш интерьер загадочным, особенно если представить себе, что вечер, камин, вино, книга… Последнее можно заменить, но все же, встраиваемые биокамины с порталом все больше получают популярность из-за своего разнообразия и возможности наслаждаться настоящим танцем огня, не выходя из дома.