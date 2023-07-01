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Смесители

Сегодня, 13:23

Ранее в ванных комнатах использовались отдельные краны для горячей и холодной воды. Это было неудобно и создавало трудности во время водных процедур. Сейчас они практически нигде не используются. Им на смену пришли смесители. Они подключаются одновременно к трубам с горячей и холодной водой, что обеспечивает смешивание ее до температуры, необходимой для человека. Конечно, смесители, как и вся сантехника, производятся в различных вариантах – от эконом до элит класса. Самые дешевые смесители – пластиковые. У них есть один существенный недостаток – их срок службы слишком мал. Большая часть смесителей, представленных на рынке, изготовлены из металла и покрыты защитным хромированным слоем. И Установка смесителя проста и смесители для ванной могут быть и позолоченными, и созданными из золота, и украшенными драгоценными камнями. В зависимости от вида конструкции все смесители можно разделить на такие группы: традиционные; однорычажные; шарнирные; термостатические. Традиционные смесители представлены двумя вентильными головками, с помощью которых отдельно регулируется напор горячей и холодной воды. Они часто ломаются, однако, легко ремонтируются. Чаще всего выходит из строя прокладка, причем, с одинаковой частотой и керамическая, и резиновая. Однорычажные смесители – это агрегаты, в которых напор и холодной, и горячей воды регулируется одним рычагом. Для этого стоит лишь повернуть рычаг вправо-влево и вверх-вниз. Запорный клапан может быть представлен либо полым шариком, либо диском. Диски могут быть из керамики или стали. Во время эксплуатации чаще всего приходят в негодность уплотнители, которые довольно легко заменить. Еще одной частой проблемой однорычажных смесителей является попадание крупных примесей в механизм. Из-за того, что все части смесителя точно подогнаны друг ко другу, любая песчинка может стать причиной неисправности. Конечно, ее можно с легкостью удалить из механизма, но можно и не допустить ее попадание внутрь. Для этого нужно использовать фильтры. Термостатические смесители – наиболее сложные конструкции. В них сбоку от слива находятся 2 рычага – для регулирования напора и температуры воды. Если вы собираетесь купить полотенцесушитель, тогда постараетесь найти такой вариант, который наиболее точно будет соответствовать параметрам вашей ванной комнаты и вашим требованиям. При покупке смесителя также нужно руководствоваться и возможностями, и пожеланиями при эксплуатации. Так, смеситель может быть дополнительно оснащен «экологической» кнопкой, выдвижным изливом или поплавковым механизмом. Это все позволяет комфортно и экономно использовать воду.

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