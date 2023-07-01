О том, из чего готовится пицца Маргарита

Пицца Маргарита — самое известное и востребованное блюдо итальянской кухни. Ее простота и неповторимый вкус завоевали сердца гурманов по всему миру. Название этой пиццы происходит от имени королевы Италии Маргаретты Савойской, которая стала поклонницей этого блюда в конце 19 века. В то время национальная кухня страны не существовала, поэтому каждый регион имел свою собственную. Приезжая в Неаполь в 1889 году, королева Маргаретта Савойская пожелала отведать национальное блюдо Италии. Ей была предложена пицца, приготовленная пекарем Раффаэле Эспозито. Он использовал три цвета Италии: белый сыр, зелень базилика и красные помидоры. Так родилась Маргарита – позиция, которая до сих пор остается символом Италии и любимым блюдом многих гурманов по всему миру.

И сегодня названное блюдо отличается минимумом ингредиентов: как правило, это тонкое тесто, сочные помидоры, ароматный базилик и сыр – все эти ингредиенты создают эксплозию вкусов на вашем языке. Сегодня Пицца Стерлитамак предлагает ряд вариантов, среди которых названный в том числе.

Для приготовления основы используются мука, вода, дрожжи и соль. Тесто замешивается до состояния эластичной массы и оставляется на некоторое время для подъема. Затем его раскатывают в форме круга или прямоугольника.

Томатный соус является неотъемлемой частью пиццы Маргарита. Он придаёт блюду яркий аромат и насыщенный вкус. Соус готовится из помидоров, лукa, чеснока, оливкового масла и специй. Он может быть приготовлен как из свежих помидоров, так и из томатной пасты.

Сегодня, когда хочется чего-то необычного, современные потребители предпочитают заказать пиццу от Милано.