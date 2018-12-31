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Какова жизнь на кипре

Вчера, 14:37

Кипр - хорошая альтернатива привычной Турции. Если у вас не хватает денежных средств для хорошего отдыха в Турции, то в качестве хорошей альтернативы может стать республика кипр. Кипр - остров для гурманов Кипр не может похвастаться древними античными памятниками, практически все они разрушены. Те памятники, которые все-же уцелели, выглядят очень скромно. Остров застроен однотипными постройками – небольшие виллы, которые возникли еще в эпоху правления короля Ричарда. Британское вмешательство ощущается буквально во всем: это левостороннее движение, викторианский стиль на пляжах и др. Но все же, если присмотреться более внимательно, то уникальные особенности Кипра откроют перед вами свои секреты. Давайте изучим все про жизнь на кипре форум. Заповедный край Вкус жизни у островитян воспитывается с самого раннего детства. Наиболее сильно это ощущается на западном побережье острова. Ведь именно в этой части острова и появилась из морской пены Афродита. На острове можно встретить и леса, и скалистые образования, холмы , и конечно же, живописные пляжи. Большой популярностью пользуется пляж с романтическим названием Лара. С берега этого пляжа очень хорошо наблюдать за закатом солнца. А вокруг переливается изумрудное море. Большой интерес для туристов представляет и кулинарные блюда этого удивительного острова. На Кипре произрастают как гранаты, так и кактусы, которые были завезены сюда из далекой Индии. Большое количество фруктов сочетается с ароматным вином местного происхождения. киприоты большие любители рыбалки, и поэтому на острове можно встретить большое количество различных видов рыбы и морепродуктов. Много на Кипре сыров и сладостей Такие продукты смогут надолго увлечь любого гурмана. Приехав на Кипр обязательно надо посетить местные рестораны. Наиболее знаменитым является ресторан Kiniras, находящийся в городе Пафос. Ресторан находится высоко над морем. Из его окон можно любоваться красивым морским прибоем. В данном заведении можно попробовать блюда местной кухни, приготовленные самим владельцем заведения по старинным рецептам. Здесь вас угостят и хорошим вином, расскажут о традициях и удивительных историях, которые происходили на этом острове. Внутренне убранство ресторана соответствует строгим требованиям: для приготовления блюд применяются только свежие продукты, интерьер заведения выдержан в строгом деревенском стиле. Вы не встретите здесь пластиковых столов и стульев. Все эти предметы изготовлены из дерева. По материалам www.kiprcoast.ru.

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