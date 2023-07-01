Информационная безопасность - защищенность в информационной сфере, в сохранности информационных ресурсов. Это обеспечение целостности и конфиденциальности информации. Целостность обеспечивается достоверностью информации и способов обработки. Конфиденциальность – это обеспечение доступа авторизованным пользователям. Доступ к специальной информации и ее активам обеспечивается при необходимости авторизованным пользователям. Итак, информационные технологии включает все аспекты, которые каким-то образом связаны с поддержанием, достижением, определением достоверности, аутентичности, подотчетности, доступности, конфиденциальности информации и методов обработки. Безопасность – состояние защищенности, когда обеспечивается целостность, доступность, конфиденциальность.

В чем заключается безопасность?

Безопасность определяется риском, связанным с утечкой ценной информации, непреднамеренными и несанкционированными действиями над ресурсами информационной системы, которые применяются в автоматизированной системе и исследования рынка это подотверждают. Сфера деятельности специалиста информационной безопасности включает: области технологии, техники и науки, охватывающие проблемы, связанные с защищенностью информационных объектов в условиях угроз для информационной безопасности. В сферу деятельности бакалавров входят: объекты информатизации, включая информационные технологии и ресурсы, информационно-аналитические системы, телекоммуникационные, автоматизированные, компьютерные системы в условиях угроз в информационной области. Технологии информационной безопасности различного уровня объектов.

Насколько востребованы специалисты по информационной безопасности?

Сейчас специалисты по защите информации имеются в компаниях любых отраслей. Они проводят анализ и информационное обследование, выявляют возможные утечки информации. Выстраивают модель защиты от внешних покушений, занимаются установкой и обслуживанием систем защиты информации, модернизируют и поддерживают действующую систему безопасности. Подобные специалисты являются самыми высокооплачиваемыми в IT. По-прежнему не хватает опытных профессионалов, которые владеют механизмами защиты. Выпускник, только ставший бакалавром, может рассчитывать на место с окладом в 30000, но доверяют больше выпускникам магистратуры. Большинство кадровиков студентам данного направления советуют не останавливаться и продолжать образование. По материалам https://soft-research.ru/.