Дорожные знаки — важная составляющая для обеспечения безопасности дорожного движения. Не так давно их производством занимались местные СМЭУ, основное назначение которых — обслуживание дорог, поддержание дорожной инфраструктуры в нормальном состоянии, а вовсе не производство и тем более не разработка. Сейчас все больше для изготовления знаков используются современные технологии: специальная краска и другие материалы, светодиодная подсветка, различные средства автоматизации и коммуникационное оборудование. Заниматься производством по кустарным технологиям уже невозможно. Требования ГИБДД по качеству изготовления и соблюдению стандартов становятся все строже. А ответственность за их несоблюдение строже. И как и краска дорожная, которая также выполняется по строгим нормам, дорожные знаки очень важны. Те времена, когда дорожный знак мог сделать неквалифицированный рабочий из подручных материалов практически прошли. Теперь производство подобного дорожного оборудования выполняется на высокоточных станках, окраска ведется в специальных окрасочных камерах, а не обычным пульверизатором, через сделанные на коленке шаблоны. Изготовление литья, закупка электронных комплектующих, подготовка документации и сертификация — все это под силу лишь серьезной компании, специализирующейся на разработке и производстве и разметка парковок дело серьезное. Компания занимается производством дорожного оборудования уже почти 10 лет. За это время они открыли филиалы во многих российских городах, могут обеспечить проектирование, поставки и монтаж любых дорожных знаков и прочего оборудования для безопасности дорожного движения. У компании есть все необходимые сертификаты и лицензии, продукция полностью соответствует российским ГОСТам. Производство, установка парковочных барьеров, столбиков. ООО БестМаш - делает все это наилучшим образом. Спектр продукции намного шире той, что когда-то производилась для собственных нужд на местах. Кроме различных знаков и информационных щитов компания «БестМаш» может предложить: лежачих полицейских; обзорные зеркала для установки в местах где ограничена видимость; дорожные и парковочные ограждения, как постоянные, так и временные, а также демпферы; светофоры; и многое другое. Компания осуществляет проектные работы и монтаж любого предлагаемого оборудования, а также нанесение дорожной разметки. Для дорожной разметки используются самое современное оборудование и краски. Для производства красок используются светоотражающие полимеры, стойкие к любым воздействиям. Такая разметка будет служить долго даже при больших транспортных потоках.