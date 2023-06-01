Оформление земли в собственность ГСК Сложно представить себе городскую жизнь со всеми ее транспортными потоками без Гаражно-строительных кооперативов. Фактически для каждого города это понятие знакомое и важное. Появилось оно после развала СССР, и широкое развитие приобрело в 1990-х и по сей день. Простые обладатели автомобилей объединялись в кооперативы, которые строили гаражи, предоставляли разные услуги для автомобилистов. Конечно же вместе намного легче создать себе комфорт в этом плане, и это мудро. Люди платили взносы, и со временем могли стать полноправными хозяевами гаражей. Но обладателем гаража, это еще не значить владеть землей под ним. И в связи из этим вопросом возникало, возникает и я думаю еще и будет возникать множество вопросов, споров и даже конфликтов. Когда-то я спросил своего преподавателя-экономиста: «А какой товар самый дорогой и важный?» Он ответил: «Земля. Ведь мы вырабатываем все, но не землю». Суть проблемы из землей в ГСК состоит сразу в нескольких плоскостях. Во-первых: в разных странах разное земельное законодательство. И в tulpom.ru знают все нюансы. Скажем в одних можно продавать-покупать землю, в других существует мораторий, и это не товар. В некоторых юридически закреплена невозможность покупки земли, но существуют разные лазейки и возможности для того, чтобы заполучить желанный участок. В России и в Украине сначала земля ГСК предоставлялась в долгосрочное пользование, потом в 2000-х это право у них отнималось, сейчас вроде снова и дано, но через долгую нить госучреждений и их отношений с ГСК право это не всегда понятно. Во-вторых: Гаражно-Строительный кооператив является по большей мере гражданским, а не юридическим объединением. Иногда возникает неразбериха связана из тем, что когда председатель ГСК оформляет землю в аренду или собственность, то возникает вопрос: а на кого он должен оформлять эту землю: на ГСК как структуру, или же на членов ГСК? И В-третьих: проблема оформления земли в собственность гск также лежит и в орбите иногда сложных отношений кооперативов из местными властями, поскольку в конечном итоге именно они исполняют это оформление, и в ряде случаев это может происходит крайне неохотно. Но все же, не смотря на все эти сложности нужно сказать, что землю можно и покупать, и оформлять. Это может делать как ГСК в целом, если земля еще не принадлежит ему. Это может делать и каждый конкретный член ГСК, тем более если он уже выкупил гараж. Все это в любом случае делается через консультации из секретарем ГСК, а также квалифицированными юристами и роботу из нотариусами. Мне например, как рядовому гражданину не так просто разобраться со всеми этими перманентными изменениями в законодательстве, поэтому рекомендую и себе, и каждому из вас обращаться за помощью к специалистам. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





