Виниловая плитка сегодня является недорогим напольным покрытием, которое отличается удобством эксплуатации и разнообразием используемых материалов. Главные достоинства плитки – долговечность, износостойкость, прочность и экологичность. На рынке представлено множество видов плитки, которая удовлетворит любого покупателя. Сейчас выпускается плитка, имитирующая гранит и мрамор, а также ценные породы дерева. В отличие от натурального камня, эта плитка теплая. Выпускаемая кварцвиниловая плитка купить которую просто отличается по строению и свойствам. Все изделия обладают многослойной структурой, выполняются из пластификаторов, прочного винила и др. Защитный слой прозрачный, он включает специально обработанный винил, выдерживающий большие нагрузки и воздействие химической среды. Следующий слой обеспечивает декоративность покрытия. С помощью специальных красителей наносится узор, обеспечивается прочное крепление, выразительность и четкость рисунка.

Какой бывает плитка?

Этот вариант плитки покрывается пленкой, обеспечивающей защиту рисунка от солнечных лучей. Нижние базовые и стабилизирующие слои включают различные наполнители. Завершающий слой для удобства укладки плитки выполняется самоклеющимся. кварцвиниловая плитка славы выпускается двух видов, которые отличаются технологией изготовления и составу. Это кварц-виниловые и прессованные ПВХ плитки. Последняя выполняется из винила и смолы, куда добавляются пластификаторы и стабилизаторы, наполнители. Под высокими давлением и температурой все составляющие спрессовываются, и плитка сохраняет пластичность, повышается долговечность. Декоративная пленка наносится на верхнюю поверхность, это дополнительная защита. Долговечность плитки зависит от толщины этой пленки.

Что такое кварцвиниловая плитка?

Кварцвиниловая плитка включает природный кварц, химические добавки являются пластификатором и стабилизатором. Отличается повышенной твердостью, не впитывает влагу,не проводит электричество, устойчива к воздействию кислот. Благодаря этому, выдерживает неблагоприятные воздействия и механические нагрузки. Гибкость и упругость материалу придают пластификаторы, толщина плитки достигает 3,5мм. Данное напольное покрытие используется в общественных и служебных помещениях, иногда применяется в жилых. Стабилизаторы в плитке нейтрализуют тепловое и световое воздействие. Обычно виниловая плитка производится квадратом со стороной до 600мм или паркетной доской. Толщина плитки до 3мм. В зависимости от интенсивности использования и назначения различают специальную, коммерческую и бытовую плитку. По материалам https://kvartsvinilovaya-plitka.ru/.