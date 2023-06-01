Шахматы – игра для людей, которые любят стратегию. Шахматы – игра для интеллектуалов. Знаете ли вы, что шахматы – это потрясающий подарок, который приведет в восторг любого человека. Сейчас мы с вами немного поговорим о шахматах, вы узнаете о том, какие фигуры в шахматах существуют и как правильно играть в шахматы. Если вас интересуют защита каро-канн по доступной и приемлемой цене, то мы советуем заказать их прямо сейчас. Здесь вы найдёте шахматы как деревянные, так и магнитные. Здесь есть как классические шахматы, так и шахматы с резьбой. Если вы приобретете здесь шахматы, то можете быть уверены в том, что получите качественный товар. Если вы закажите здесь шахматы, то можете быть уверены в том, что доставка их произойдет быстро и без каких-либо осложнений.

Все о шахматах и даже больше

Шахматы – настольная логическая игра. Шахматная доска имеет всего 64 клеток. Игра в шахматы от https://www.fenomenbarsika.ru осуществляется на доске, которая поделена на равные квадратные клетки и поля. У игроков в начале каждой игры имеется одинаковый набор фигур. Фигуры, также, могут быть двух цветов: белый и черный. А теперь давайте поговорим о комплекте фигур. В них входят: король, ферзь, две ладьи, два слона, два коня, восемь пешек. На протяжении всей игры игроки делают ходы поочерёдно. Первый ход начинают белые фигуры. Все фигуры, кроме коня могут передвигаться по прямой линии. Король может ходить на соседнюю клетку по горизонтали, диагонали и вертикали. Ферзь может ходить на любое расстояние, но только по вертикали, горизонтали или диагонали. Ладья, также как и ферзь, может ходить на любое расстояние, но не имеет права ходить по диагонали. Слон может ходить на любое расстояние по диагонали, а конь, как нам всем известно ходит буквой «Г». Если говорить про пешку, то она ходит только вперёд. Также, играя в шахматы вы должны знать о том, что существует два особых хода:

Рокировка. При рокировке король сдвигается на две клетки по направлению к ладье, а ладья, в свою очередь, переносится на поле между начальной и конечной позицией короля.

Взятие на проходе. Когда пешка совершает ход на две клетки через битое поле, которое находится под ударом пешки противника.

Гамбит эванса

Выигрыш в шахматах

Если вы решились заказать шахматные ловушки, то вам следует знать и о том, когда объявляется выигрыш. Во-первых, выигрывает тот человек, который ставит мат. Во-вторых, если игрок решил сдаться, то выигрыш автоматически засчитывается его противнику. Также, если один из игроков просрочил время – его противник объявляется победителем. Конечно, существуют и технические победы и они возможны в том случае, если противник: