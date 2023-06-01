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Как разогнать метаболизм после 40 у мужчин

Сегодня, 05:39

Организм женщины серьезно отличается от организма мужчины, что обусловлено той уникальной ролью, которую играет женщина в рождении новой жизни. Значительная часть ресурсов и систем органов женщины в той или иной степени оптимизированы или даже полностью предназначены для обеспечения вынашивания ребенка. Женский организм имеет очень серьезные резервы для этой цели, но усложнение строения организма ведет к появлению особых заболеваний и нарушений, свойственных только представительницам прекрасной половины человечества. Да и не только патологические процессы, гипотетически возможные в женском организме, требуют к себе повышенного внимания. Особой заботы требует женщина в конце репродуктивного возраста, когда налаженная система начинает испытывать некоторые характерные возрастные изменения. Здоровье женщины после 40 лет требует особого внимания и бережного отношения. Тем более, что в это время приближается пугающая большинство женщин менопауза. Приближение этого периода в жизни женщины характеризуется постепенным снижением активности яичников и уменьшением количества женских гормонов в организме. Учитывая, что десятилетия до этого организма женщины работал определенным привычным образом, после 40 лет начало любых перемен в этом плане ощущается достаточно сильно и тревожно. Появляется раздражительность, могут накатывать печаль и грусть. И как разогнать метаболизм после 40 у мужчин - вопрос открытый. Состояние кожи и волос может заметно измениться в сторону ухудшения, замедляется обмен веществ. Все это, безусловно, очень индивидуально и зависит от множества факторов. Вредные привычки или опасное производство, нездоровый образ жизни, чрезмерные потрясения или физические нагрузки, болезни и генетические особенности – все это может привести к преждевременному ухудшению состояния здоровья и внешнего вида. Имеет значение даже правильная диета и режим дня. Следует помнить и о том, что к этому времени достигается пик опасности возникновения и развития различных онкологических заболеваний, которые на фоне общего ослабления сил организма могут представлять значительную опасность. Регулярные осмотры у профильных медицинских специалистов в это время не просто актуальны, а обязательны. Ведь в это время жизнь вовсе не заканчивается, и было бы легкомысленным ставить на себе крест и лишать себя и своих близких десятилетий счастливой совместной жизни.

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