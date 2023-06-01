 Трубы нпвх 90 » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Трубы нпвх 90

Трубы нпвх 90

Сегодня, 15:04

Непластифицированный поливинилхлорид – это полимер, который получают из хлористого винила без пластификаторов. Он по сравнению с полиэтиленом имеет повышенную механическую прочность, жесткость и плотность. Не оказывает вредного воздействия на среду и организм, экологически безопасен. Для краткости нпвх тула часто называют просто ПВХ. Напорные трубы ПВХ и фасонные части предназначены для питьевых водопроводов с температурой воды 0+45С. Трубы НПВХ безнапорные, серии ПРО и фасонные части предназначены для трубопроводов безнапорной наружной и подземной канализации: ливневой канализации, водоотведения и дренажа, хозяйственной канализации, отведения стоков из химически стойких материалов. Применяются при максимальной температуре +60С.

Какие преимущества труб?

Сегодня труба нпвх 90 цена которых невелика, купить несложно, изготовляют способом непрерывной экструзии. Причем, на одном конце формируется раструб с резиновым уплотнительным кольцом, на другом снимается фаска. Напорные трубы выполнены с однородной сплошной стенкой. У безнапорных труб стенка трехслойная, внутренний и наружный слои из сплошного НПВХ, а средний из вспененного. В результате масса труб значительно уменьшается с сохранением эксплуатационных и прочностных характеристик. Преимущества труб: высокая химическая стойкость к щелочам и кислотам, не требуется электрохимическая защита, имеет высокую антикоррозионная стойкость. Гладкая внутренняя поверхность, повышающая пропускную способность, отсутствие зарастания внутри труб. Значительно меньшая, чем у чугуна и стали, масса труб, срок эксплуатации 50 лет. Быстрый и простой монтаж трубопроводов, уменьшение сроков и стоимости монтажных работ.

Как выполняется монтаж трубопроводов?

Раструбные трубы ПВХ соединяются надвиганием одной на другую, уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность соединения. Мы производим трубы с усиленными и традиционными уплотнительными кольцами, которые соответствуют европейским стандартам. Резиновые традиционные кольца имеют низкую стоимость, после формирования раструба устанавливаются в его канавку. Есть четыре места, где стыковка критическая, и необходимо соответствие геометрических размеров кольца и соприкасающихся частей. Это внутренняя часть канавки, наружная и внутренняя кольца и трубы. Усиленные уплотнительные кольца для труб серии ПРО состоят из двух плотно скрепленных колец: из эластомера, который обеспечивает герметичность, и полипропиленового, армированного стекловолокном, чтобы фиксировать кольцо в раструбе.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трубы ПНД

Преимущества труб ППУ

Преимущества трубы квадратной ГОСТ

Монтаж отопления

Об особенностях ЖБИ колец для канализации

Стоимость монтажа отопления


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Июнь 2023 (74)
Май 2023 (70)
Апрель 2023 (105)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж