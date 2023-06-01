Трубы нпвх 90

Непластифицированный поливинилхлорид – это полимер, который получают из хлористого винила без пластификаторов. Он по сравнению с полиэтиленом имеет повышенную механическую прочность, жесткость и плотность. Не оказывает вредного воздействия на среду и организм, экологически безопасен. Для краткости нпвх тула часто называют просто ПВХ. Напорные трубы ПВХ и фасонные части предназначены для питьевых водопроводов с температурой воды 0+45С. Трубы НПВХ безнапорные, серии ПРО и фасонные части предназначены для трубопроводов безнапорной наружной и подземной канализации: ливневой канализации, водоотведения и дренажа, хозяйственной канализации, отведения стоков из химически стойких материалов. Применяются при максимальной температуре +60С.

Какие преимущества труб?

Сегодня труба нпвх 90 цена которых невелика, купить несложно, изготовляют способом непрерывной экструзии. Причем, на одном конце формируется раструб с резиновым уплотнительным кольцом, на другом снимается фаска. Напорные трубы выполнены с однородной сплошной стенкой. У безнапорных труб стенка трехслойная, внутренний и наружный слои из сплошного НПВХ, а средний из вспененного. В результате масса труб значительно уменьшается с сохранением эксплуатационных и прочностных характеристик. Преимущества труб: высокая химическая стойкость к щелочам и кислотам, не требуется электрохимическая защита, имеет высокую антикоррозионная стойкость. Гладкая внутренняя поверхность, повышающая пропускную способность, отсутствие зарастания внутри труб. Значительно меньшая, чем у чугуна и стали, масса труб, срок эксплуатации 50 лет. Быстрый и простой монтаж трубопроводов, уменьшение сроков и стоимости монтажных работ.

Как выполняется монтаж трубопроводов?

Раструбные трубы ПВХ соединяются надвиганием одной на другую, уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность соединения. Мы производим трубы с усиленными и традиционными уплотнительными кольцами, которые соответствуют европейским стандартам. Резиновые традиционные кольца имеют низкую стоимость, после формирования раструба устанавливаются в его канавку. Есть четыре места, где стыковка критическая, и необходимо соответствие геометрических размеров кольца и соприкасающихся частей. Это внутренняя часть канавки, наружная и внутренняя кольца и трубы. Усиленные уплотнительные кольца для труб серии ПРО состоят из двух плотно скрепленных колец: из эластомера, который обеспечивает герметичность, и полипропиленового, армированного стекловолокном, чтобы фиксировать кольцо в раструбе.