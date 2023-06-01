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Кухни по индивидуальному заказу

Сегодня, 15:02

Элитные кухни являются вариантом роскоши, граничащего с максимальным удобством в сочетании с непревзойденной функциональностью. При изготовлении кухни каждый дорогостоящий материал можно заменить на более дешевый аналог, но при этом будет утрачена красота и утонченность этой детали, а также уйдет на разряд ниже великолепие всей композиции в целом. Чтобы стать обладателем элитной кухни недостаточно заказать дорогую мебель в специализированном магазине. Настоящий шедевр смогут создать только настоящие профессионалы в соавторстве с дизайнерами.

Преимущества индивидуального подхода

Прибегнув к помощи профессионального дизайнера, вы получите сногсшибательный результат. Это будет не просто элитная кухня, а настоящее произведение искусства. Каждая деталь интерьера гармонично сочетается с общим ансамблем. Кухни, изготовленные на заказ, представляют собой продуманную конфигурацию как внешних, так и внутренних секций, отделов. Художник прилагает большое количество усилий для того, чтобы создать облик кухни, отличающийся своей неповторимостью. Создание элитной кухни включает в себя не только качественные отделочные материалы, необходимые для создания секций, но и покрытие для потолочной конструкции или пола. Не последнюю роль играют и предметы освещения, бытовая техника и текстиль, находящиеся на кухне. Все они должны соответствовать единой концепции оформления не только кухни, но и всего дома.

Что же еще?

Что еще отличает кухни по индивидуальному заказу – так это их максимальная функциональность, органичность и точность. Любой, даже самый незначительный элемент кухни должен соответствовать общему замыслу. Кухня по индивидуальному заказу проектируется таким образом, чтобы идеально соответствовать размерам комнаты, и при этом учитывать особенности планировки. Объемные ниши и короба могут быть замаскированы, чтобы не загромождать своими объемами пространство. Во многих вариантах элитных кухонь часто присутствуют величественные колонны, панорамные окна и другие дорогие атрибуты. Создание элитных кухонь не ограничивает фантазию творца. Помимо применяемых материалов, можно проявить фантазию и в отношении цветовой палитры и применяемых фактур. Мастера дизайна анализируют многообразие существующих стилей, подбирают ассортимент отделочных материалов, которые предлагает отечественный и зарубежный рынок, чтобы создать уникальное творение – элитную кухню.

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