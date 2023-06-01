Процесс квартирного ремонта делится на несколько этапов. Как правило, все начинается с подготовительных работ. Производится демонтаж стен и при необходимости окон, меняются радиаторы отопления, меняется сантехника. На подготовительном этапе делается стяжка пола бетоном, штукатурятся стены, выполняется шпатлевка. После окончания подготовительных работ, как правило, начинаются основные ремонтные работы. Основной этап включает в себя отделку и облицовку стен, установку плинтусов, укладку пола, а также создание общего интерьера. Стоит заметить, что в это же время при необходимости производится установка дверных и оконных проемов. Для поведения ремонта лучше воспользоваться услугами профессионалов, положась на их опыт и сделать такую вещь, как полусухая стяжка пола предварительно. Ознакомится, с предоставляемыми ремонтными услугами можно в интернете. А заодно и узнать некоторые хитрости при проведении ремонта. Косметический ремонт, как правило, самый простой, при нем выполняются только отделочные работы. Косметический ремонт не предусматривает замену сантехники и коммуникаций. При таком ремонте нет необходимости составлять проекты, придумывать дизайнерские решения, менять окна и двери. Как правило, в кухне и ванной меняется плитка, красятся отопительные радиаторы, а также производится замена выключателей и розеток. Определить, понятие «евроремонт» в наше время достаточно сложно. По утверждению специалистов, это профессиональный ремонт с использованием современных материалов и технологических приемов. Евроремонт предусматривает создание дизайн - проекта. Так становится возможным дать оценку новому варианту квартиры. Самым сложным является капитальный ремонт. Его проводят комплексно. Капитальный ремонт предусматривает непростые технологические процессы. Производится монтаж потолков, оборудуются новые стены, меняется планировка дома или квартиры, а также совершается много других работ.