Группа компаний является лидером по поставки производству асфальтовой крошки, которая является продуктом переработки снятого асфальтового покрытия. Марки асфальта сегодня разнообразны и как вы понимаете крошки тоже. Изготовляется она с помощью тщательного измельчения дорожных покрытий до гранул размером 5 мм, назначение которых – укладка стоянок, спортплощадок, дорожного покрытия. Крошка имеет существенные преимущества при производстве покрытий территорий и дорог. Роль уплотнителя играет, содержащийся в материале битум, который надолго и прочно связывает элементы материала, что обеспечивает долговечность, битум увеличивает плотность покрытия., ему не вредят перепады температур. Под их воздействием возникают новые битумные связи. Благодаря этому покрытие становится более надежным и прочным. Покрытие из асфальтовой крошки способно противостоять механическим воздействием. Марки асфальта есть разные.

В чем преимущества материала?

Дороги и трассы из асфальтовой крошки обходятся гораздо дешевле асфальта, выдерживают воздействие паводков, обильных дождей и высокой влажности. Дорога из крошки ложится на любое основание: чернозем, глину, песок. Качество покрытия, независимо от подложки, будет стабильно качественным. При невысокой цене асфальтовая крошка имеет хорошие эксплуатационные характеристики. Компания занимается доставкой крошки на объект самостоятельно, так как мы располагаем для этого необходимым транспортом, независимо от объема поставок. Свяжитесь с нами, и менеджеры ответят на все вопросы. Популярность материала связана с высоким содержанием битума, который выполняет роль связующего и способствует надежной сцепке компонентов. В процессе эксплуатации покрытие длительное время сохраняет первоначальный вид, прослужит дорога из крошки дольше, чем первичное асфальтовое покрытие.

Сколько стоит такое покрытие?

Технологически материал получается в процессе демонтажа старого покрытия, которое срезается с помощью фрезерной машины. Укладка асфальта и ремонт нового дорожного покрытия обычно носит сезонный характер, тогда крошка стоит дешевле и укладку ее можно начинать сразу. В каждом случае услуги по планировке, укладке и трамбовке участка дороги рассчитываются индивидуально и зависят от множества факторов. Конечная стоимость заказчика приятно удивит, поскольку у нас гибкая система скидок и лучшие цены. Асфальтовая крошка - лучший материал для асфальтового покрытия, так как укладывается плотнее щебня и песка, утрамбовывается колесами автомобилей и от асфальта практически неотличима. Материал широко распространен в дорожном строительстве.